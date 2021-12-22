KİLİS BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kilis
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
79%
Güneşli
8 °
03:00
-1°
04:00
-1°
05:00
-1°
06:00
-2°
07:00
-2°
08:00
-1°
09:00
-1°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KİLİS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    9,3 km/h
  • Perşembe
    5,6 km/h
  • Cuma
    -4°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -1°
    5,6 km/h