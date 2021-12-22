DENİZLİ BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Denizli
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
61%
Çoğunlukla güneşli
3 °
-5°
02:00
-1°
03:00
-1°
04:00
-1°
05:00
-2°
06:00
-2°
07:00
-2°
08:00
-2°
09:00
-2°
10:00
-1°
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN DENİZLİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -5°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -3°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -1°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    5,6 km/h