ÇANKıRı BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Çankırı
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
51%
Çok bulutlu
-1 °
-11° -1°
03:00
-8°
04:00
-8°
05:00
-8°
06:00
-8°
07:00
-8°
08:00
-9°
09:00
-8°
10:00
-7°
11:00
-5°
12:00
-3°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ÇANKıRı HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -1°
    -11° -1°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -3°
    -12° -3°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -4°
    -11° -4°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -1°
    -9° -1°
    5,6 km/h