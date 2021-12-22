MARDİN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Mardin
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 13 km/h
88%
Güneşli
3 °
-4°
03:00
-1°
04:00
-2°
05:00
-2°
06:00
-2°
07:00
-2°
08:00
-2°
09:00
-2°
10:00
-1°
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN MARDİN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -4°
    13 km/h
  • Perşembe
    -4°
    9,3 km/h
  • Cuma
    -6°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    -4°
    14,8 km/h