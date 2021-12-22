VAN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Van
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 16,7 km/h
78%
Kar
3 °
-9°
03:00
04:00
-1°
05:00
-2°
06:00
-2°
07:00
-3°
08:00
-2°
09:00
-2°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN VAN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -9°
    16,7 km/h
  • Perşembe
    -9°
    9,3 km/h
  • Cuma
    -2°
    -11° -2°
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    -2°
    -10° -2°
    9,3 km/h