ARDAHAN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Ardahan
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
59%
Hafif kar sağanakları
-4 °
-21° -4°
02:00
-8°
03:00
-8°
04:00
-9°
05:00
-11°
06:00
-12°
07:00
-13°
08:00
-12°
09:00
-12°
10:00
-10°
11:00
-8°
12:00
-7°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ARDAHAN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -4°
    -21° -4°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -10°
    -24° -10°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -10°
    -25° -10°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -11°
    -24° -11°
    5,6 km/h