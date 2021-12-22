KASTAMONU BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kastamonu
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 13 km/h
47%
Hafif kar sağanakları
-1 °
-16° -1°
03:00
-3°
04:00
-4°
05:00
-4°
06:00
-4°
07:00
-5°
08:00
-6°
09:00
-5°
10:00
-4°
11:00
-3°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KASTAMONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -1°
    -16° -1°
    13 km/h
  • Perşembe
    -3°
    -14° -3°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -1°
    -10° -1°
    3,7 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    3,7 km/h