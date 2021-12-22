KıRŞEHİR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kırşehir
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
54%
Aralıklı bulutlar
-1 °
-11° -1°
03:00
-5°
04:00
-5°
05:00
-6°
06:00
-6°
07:00
-6°
08:00
-6°
09:00
-6°
10:00
-5°
11:00
-3°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KıRŞEHİR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -1°
    -11° -1°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -7°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -7°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -6°
    7,4 km/h