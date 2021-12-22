BİTLİS BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bitlis
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 11,1 km/h
90%
Çok bulutlu ve kar yağışlı
2 °
-14°
03:00
-4°
04:00
-5°
05:00
-6°
06:00
-7°
07:00
-8°
08:00
-8°
09:00
-8°
10:00
-6°
11:00
-4°
12:00
-3°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BİTLİS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -14°
    11,1 km/h
  • Perşembe
    -2°
    -10° -2°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -4°
    -16° -4°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -5°
    -14° -5°
    9,3 km/h