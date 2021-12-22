ERZİNCAN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Erzincan
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
49%
Kısmen güneşli
1 °
-18°
03:00
-8°
04:00
-8°
05:00
-8°
06:00
-8°
07:00
-8°
08:00
-8°
09:00
-7°
10:00
-5°
11:00
-4°
12:00
-3°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ERZİNCAN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -18°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -6°
    -17° -6°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -4°
    -15° -4°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -5°
    -13° -5°
    5,6 km/h