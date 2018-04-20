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Filistin’de 4 şehit, 465’ten fazla yaralı
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4'üncü Cuma gününde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 465’ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
GÜNCEL
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Rusya'nın Londra Büyükelçisi, ajan Skripal'a ilişkin iddiaları yalanladı
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, rezidansında yaptığı basın toplantısında, ajan Skripal ile ilgili olarak Rusya’ya karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Yakovenko, gelişmelerle ilgili olarak "G-7 Dışişleri Bakanları'nın, Rusya’yı, Sergei Skripal ve Yulia Skripal’i zehirlemekle suçlamaları asılsız. Bize bir tek kanıt sunamıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
DÜNYA
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Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 günlük tatili yurtdışında değerlendirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yoğunluğa yol açtı. Terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu.
GÜNCEL
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MHP’de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu
MHP’de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu. Milletvekilliği başvuru ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi.
GÜNCEL
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Canlı danaları otomobilin motorunda yurda sokmaya çalıştılar
Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda, bir otomobilin motorunda oluşturulan özel bölme içinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan iki canlı dana ele geçirildi.
YAŞAM
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Terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, o da orada kendi yedek kulübesine giderken aldığı isabetle başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Niye? Bakıyorsunuz bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyledir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz."
GÜNCEL
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Edirne'de 453 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 453 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
GÜNCEL
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Sosyal medyadan ilan bile vermiş! Trabzon'da ekipleri harekete geçiren ihbar
Trabzon'da, sosyal medyadan silah sattığı öne sürülen kişi, 4 el yapımı tabanca ve bir tüfek ile yakalandı.
GÜNCEL
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Ebeveynlere uyarı: Aşı reddi ile salgınlar kapıda
Prof. Dr. Esin Şenol, "Son yıllarda ülkemizde çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı tehlikeli bir şekilde artmaktadır. 2016'da 11 bin 470 iken 2017'de 23 bini geçmiştir. Bu artış trendi devam ettiği takdirde önümüzdeki yıllarda büyük salgınlar kaçınılmaz olacaktır" dedi
SAĞLIK