Terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, o da orada kendi yedek kulübesine giderken aldığı isabetle başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Niye? Bakıyorsunuz bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum, Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyledir. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz."