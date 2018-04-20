İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 4.0795
  • 5.0103
  • 175.26
  • 110.932
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı
Yerli SİHA'da ihracat başarısı
Yerli SİHA'da ihracat başarısı
Borsada dengeler değişti
Borsada dengeler değişti
Aç karnına su içmek bize ne kazandırır?
Aç karnına su içmek bize ne kazandırır?
Fenomenden yeni video geldi
Fenomenden yeni video geldi
Elini yıkamak için lavaboya gitti, gördükleri dehşete düşürdü! Ağzının içinde...
Elini yıkamak için lavaboya gitti, gördükleri dehşete düşürdü! Ağzının içinde...
Bunu da yapmışlar! Teröristler insan kemikleri ve kalıntılarıyla...
Bunu da yapmışlar! Teröristler insan kemikleri ve kalıntılarıyla...
Önce Putin'e verdiler
Önce Putin'e verdiler
'Sarkıntılık edersem beni vur' diyen erkek arkadaşını öldürdü
'Sarkıntılık edersem beni vur' diyen erkek arkadaşını öldürdü
Hakkari'deki terör örgütü PKK operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Hakkari'deki terör örgütü PKK operasyonunda 5 kişi tutuklandı
DJ ve yapımcı Avicii ölü bulundu
DJ ve yapımcı Avicii ölü bulundu
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları
İşte mucize ot olan çörek otunun faydaları
İşte mucize ot olan çörek otunun faydaları

Hamur işlerinin vazgeçilmez süs malzemesi çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Ölümden başka her derde deva olarak belirtilen çörek otunun yağının da şifa kaynağı olduğu belirtildi. İşte mucize ot olan çörek otunun faydaları...

GALERİ
Tarihe geçen zekice verilmiş hazır cevaplar
Tarihe geçen zekice verilmiş hazır cevaplar
Genekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladı
Genekurmay Başkanı Akar, karargahta çocukları ağırladı
Abdullah Ağar paylaştı! Terör örgütü PKK operasyonunda ele geçirildi
Abdullah Ağar paylaştı! Terör örgütü PKK operasyonunda ele geçirildi
Trump, OPEC'i hedef aldı
Trump, OPEC'i hedef aldı
Türk Telekom binasına işgal davasında sanıklara müebbet hapis
Türk Telekom binasına işgal davasında sanıklara müebbet hapis
Ermenistan’daki protestolarda 217 kişi gözaltına alındı
Ermenistan’daki protestolarda 217 kişi gözaltına alındı
Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Kanınızı donduracak işkence yöntemleri (+16)
Kanınızı donduracak işkence yöntemleri (+16)
Dünyanın en şanslı insanları
Dünyanın en şanslı insanları

Büyük acılar hatta ölümlere yol açabilecek kazalardan şans eseri küçük sıyrıklarla kurtulan insanların şanslı anları...

GALERİ
Melisa çiçeği nedir? Yararları nedir?
Melisa çiçeği nedir? Yararları nedir?
Dünyaca ünlü yıldızların inanılmaz değişimi
Dünyaca ünlü yıldızların inanılmaz değişimi
Meyan Kökü Faydaları, Zararları, Nasıl Kullanılır ve İçilir?
Meyan Kökü Faydaları, Zararları, Nasıl Kullanılır ve İçilir?

Gündemde Öne Çıkan Haberler

Yazarlar

Akşam TV

Bugünün AKŞAM Gazetesi
Akşam e-gazete
ABD insan hakları raporu açıklandı
ABD insan hakları raporu açıklandı
Kılıçdaroğlu cesaret edemedi
Kılıçdaroğlu cesaret edemedi
2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri
2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri
Trafikte sürücüleri şok eden olaylar
Trafikte sürücüleri şok eden olaylar

GALERİ
Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları
Yumurta kabuğunun mucizevi faydaları
Almanya'da Türk genci için dikilen anıta saldırı
Almanya'da Türk genci için dikilen anıta saldırı
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Sırbistan, Türkiye'nin rekabet hukuku tecrübesinden faydalanacak
Sırbistan, Türkiye'nin rekabet hukuku tecrübesinden faydalanacak
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

GALERİ
Yerli sistemlerle modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler
Yerli sistemlerle modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
İki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı
İki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı
Kılıçdaroğlu cesaret edemedi
Kılıçdaroğlu cesaret edemedi
2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri
2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri
2 bin yıllık mezardan bakın ne çıktı
2 bin yıllık mezardan bakın ne çıktı

GALERİ
Sadece Rusya'da görebileceğiniz birbirinden ilginç kareler
Sadece Rusya'da görebileceğiniz birbirinden ilginç kareler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?