Foto Galeri
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Sinemalarda bu hafta: 11 film vizyona girecek!
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Ümraniye Belediyesi enstrüman kursları devam ediyor
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Gişede hayal kırıklığı yaşayan 2017'nin filmleri
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Rolleri için bakın nasıl değiştiler!
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James Cameron, Titanic ile ilgili bilimsel tartışmalara son noktayı koydu
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IMDB puanına göre en çok izlenen yabancı diziler
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Hünerli ellerden altın ve gümüşe muhteşem dokunuş
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Aksaray'da bulunan 8 mumya ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye’nin ilk ve tek mumya bölümüne sahip müzesi Aksaray Müzesinde, bölgede yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan 10’uncu ve 12’inci yüzyıldan kalma yetişkin insan, bebek ve kedi mumyaları sergileniyor
KÜLTÜR SANAT
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Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
Üstad Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2017 yılı kazananları açıklandı. Kültür Sanat dünyasında büyük yankı bulan ve bu sene 4. sü açıklanan Necip Fazıl Ödülleri 6 ayrı dalda 7 kişiyle buluştu.
KÜLTÜR SANAT
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Şehir Tiyatrolarında bu hafta 7 oyun sahnelenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu hafta 7 oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.
KÜLTÜR SANAT
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15. İstanbul Bienali “iyi bir komşu” temasıyla açılıyor
32 ülkeden 56 sanatçının işlerinin yer alacağı 15. İstanbul Bienali 12 Kasım’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
KÜLTÜR SANAT
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'Ay Lav Yu Tuu' 22 Eylül'de vizyona girecek
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği "Ay Lav Yu Tuu" adlı film, 22 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.
KÜLTÜR SANAT
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'Mezarcı' filmi Uluslararası Trabzon Film Festivali'nden iki ödülle döndü
'Mezarcı' filmi Uluslararası Trabzon Film Festivali'nden iki ödülle döndü
KÜLTÜR SANAT
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Büyük Türkçe Sözlük 98 ülkeye gönderildi
İçinde 300 binden fazla kelime bulunan 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlük, üniversiteler, kütüphaneler, Türkçe dil eğitim merkezleri ve akademisyenlere dağıtılmak üzere 98 ülkeye gönderildi.
KÜLTÜR SANAT
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Üç efsane ses tek albümde
İBB Kültür A.Ş. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sesleri ile tarihe geçen üç ismi aynı albümde buluşturdu
KÜLTÜR SANAT
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Vizyonda bu hafta
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 11 film vizyona girecek.
KÜLTÜR SANAT