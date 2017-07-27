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Stranger Things'ten Barış Manço sürprizi!
Stranger Things'ten Barış Manço sürprizi!
İşte İstanbullu ilk Türkler
İşte İstanbullu ilk Türkler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki oyunlar 29 Ekim'de ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki oyunlar 29 Ekim'de ücretsiz
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmet veriyor
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmet veriyor
Roman Polanski'ye bir taciz suçlaması daha!
Roman Polanski'ye bir taciz suçlaması daha!
Nobel'de Türkiye damgası
Nobel'de Türkiye damgası
Antalya'da hiç bozulmamış bir tapınak bulundu
Antalya'da hiç bozulmamış bir tapınak bulundu
'Amerikalı müzisyen Tom Petty öldü' açıklaması geri çekildi
'Amerikalı müzisyen Tom Petty öldü' açıklaması geri çekildi
Şanlıurfa'da beş bin yıllık oyuncak at arabası bulundu
Şanlıurfa'da beş bin yıllık oyuncak at arabası bulundu
Dünyada 14 kopyası var! Türklere ait!
Dünyada 14 kopyası var! Türklere ait! Norveç Ulusal Kütüphanesi’ndeki depoda uzun yıllardır saklanan atlasın, Türkler ve Müslümanlar’ın ilk basılı atlası “Cedid Atlas Tercümesi” (1803) olduğu belirlendi.
Frida Kahlo'ya 'epilasyon' yaptılar
Frida Kahlo'ya 'epilasyon' yaptılar
Sözlü Tarih Beykoz’ belgeselinin galası yapıldı
Sözlü Tarih Beykoz’ belgeselinin galası yapıldı
Piramitlerin sırrı en sonunda çözüldü
Piramitlerin sırrı en sonunda çözüldü
Ahmet Hamdi Tanpınar arşivi dijital ortama aktarıldı
Ahmet Hamdi Tanpınar arşivi dijital ortama aktarıldı
Özgecan Aslan’ın hayatı sinemaya taşınıyor
Özgecan Aslan’ın hayatı sinemaya taşınıyor
69. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
69. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
14 yaşında yazar oldu
14 yaşında yazar oldu
Çiçek Dilligil uzun aradan sonra sahnede
Çiçek Dilligil uzun aradan sonra sahnede
İskoçya'da bulunan iskelet 4 bin yaşında çıktı
İskoçya'da bulunan iskelet 4 bin yaşında çıktı İskoçya'da 138 yıl önce bulunan insan kalıntılarının, dört bin yıl önce Tunç Devri'nde yaşamış olan bir çiftçiye ait olduğu ortaya çıktı. <
Türk müzisyen Grammy'e aday oldu
Türk müzisyen Grammy'e aday oldu
69. Emmy Ödülleri için nefesler tutuldu
69. Emmy Ödülleri için nefesler tutuldu
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