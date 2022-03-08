  • $18,4173
  • 17,8563
  • 973.088
  • 3281.61

TREND HABERLERİ

WhatsApp için 3 ses getirecek özellik birden
WhatsApp için 3 ses getirecek özellik birden

WhatsApp için 3 ses getirecek özellik birden

WhatsApp, yeni getireceği 3 özelliği test etmeye başladı. Dünya üzerinde 2 milyar kullanıcısı olan ve her geçen gün yeni özellikler getirmeye devam eden WhatsApp, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, üzerinde çalıştığı 3 özelliği uygulamanın "Beta" sürümünde test etmeye başladı.

Saçlar kaç gün arayla yıkanmalı?
Saçlar kaç gün arayla yıkanmalı?

Saçlar kaç gün arayla yıkanmalı?

Dolgun ve parlak saçlar herkes tarafından istenilen bir şeydir. Saçların güzel görünmesi için de yapılması gereken rutinler ve bakımlar bulunur. Saçlarla ilgili yapılan yanlışlardan bir tanesi de her gün sıklıkla yıkamaktır. Peki, Saçlar kaç gün arayla yıkanmalı ve suyun sıcaklığı nasıl olmalı?

Z kuşağı önceki nesillere göre daha fazla ruhsal problem yaşıyor
Z kuşağı önceki nesillere göre daha fazla ruhsal problem yaşıyor

Z kuşağı önceki nesillere göre daha fazla ruhsal problem yaşıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, Z kuşağının diğer tüm yaş gruplarından daha yüksek oranda kaygı, depresyon ve duygusal problem yaşadığını ortaya koydu. Federal verilere göre, 2008 ve 2019 yılları arasında, en az bir majör depresif dönem geçirdiğini bildiren 12 ila 17 yaş arasındaki Z kuşağı gençlerinin sayısı neredeyse iki katına çıktı.

TOKİ'den hem ev hem de arsa başvurusu yapılabilir mi? TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış
TOKİ'den hem ev hem de arsa başvurusu yapılabilir mi? TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış

TOKİ'den hem ev hem de arsa başvurusu yapılabilir mi? TOKİ sosyal konut projesinde 10 doğru 10 yanlış

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda projeye yönelik ortaya atılan iddialara 10 başlıkla yanıt geldi.

Seri üretime geçilecek! Altay tankı için geri sayım...
Seri üretime geçilecek! Altay tankı için geri sayım...

Seri üretime geçilecek! Altay tankı için geri sayım...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının son durumu hakkında bilgi verdi. Savunma Sanayii Başkanı Demir, yurt dışından alınacak güç paketiyle ilgili testlerin sonuçlanmaya yakın olduğunu ve motor tedarikiyle gelecek yıl seri üretime başlanacağını açıkladı.

Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısı... Rusya'dan kritik açıklama!
Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısı... Rusya'dan kritik açıklama!

Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısı... Rusya'dan kritik açıklama!

Rus istihbaratı, Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısını engellediğini açıkladı.

Rafale savaş uçakları Türkiye'de konuşlanacak! Katar ile Türkiye arasında kritik anlaşma
Rafale savaş uçakları Türkiye'de konuşlanacak! Katar ile Türkiye arasında kritik anlaşma

Rafale savaş uçakları Türkiye'de konuşlanacak! Katar ile Türkiye arasında kritik anlaşma

Türkiye ile Katar arasında kritik bir anlaşma imzalandı. Buna göre, Katar Hava Kuvvetlerine bağlı 36 jet ve 250 askeri personel, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek Türkiye'deki askeri üslerde konuşlanabilecek.

NASA Neptün'ün son 30 yıldaki en net çekilen fotoğrafını paylaştı
NASA Neptün'ün son 30 yıldaki en net çekilen fotoğrafını paylaştı

NASA Neptün'ün son 30 yıldaki en net çekilen fotoğrafını paylaştı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Neptün'ün şu ana kadarki en net fotoğrafını yayınladı. Geliştirilmesi 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Neptün, daha önce 1989 yılında NASA'nın Voyager uçuşunda görüntülenmişti.

Komşuda büyük panik: Akdeniz'de gaz sahası bulundu
Komşuda büyük panik: Akdeniz'de gaz sahası bulundu

Komşuda büyük panik: Akdeniz'de gaz sahası bulundu

Komşu Yunanistan'da, "Türkiye, Akdeniz'de gaz sahası buldu" paniği yaşanıyor.

Sosyal medya yine Biden'ı konuşuyor... Alay konusu oldu
Sosyal medya yine Biden'ı konuşuyor... Alay konusu oldu

Sosyal medya yine Biden'ı konuşuyor... Alay konusu oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu.

Gözler saat 14.00'te! Faiz kararı ne olacak?
Gözler saat 14.00'te! Faiz kararı ne olacak?

Gözler saat 14.00'te! Faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası saat 14.00'de faiz kararını açıklayacak. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar merakla Merkez Bankası'nın alacağı kararı bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte haberin detayları...

Uzmanından yatırımcılara tavsiye! "Altın almanın tam zamanı"
Uzmanından yatırımcılara tavsiye! ‘Altın almanın tam zamanı‘

Uzmanından yatırımcılara tavsiye! ‘Altın almanın tam zamanı‘

Gram altının bin liranın altına gerilemesi üzerine, kuyumcularda hareketlilik başladı. Kırıkkale'de kuyumculuk yapan uzman isim uzun vadede de altın alınması durumunda kazançlı çıkılacağını söyledi. Uzmanlar yatırımcılara "altın alın" tavsiyesinde bulundu.

Tarih belli oldu... Teknoloji ürünlerinde gençlere indirim!
Tarih belli oldu... Teknoloji ürünlerinde gençlere indirim!

Tarih belli oldu... Teknoloji ürünlerinde gençlere indirim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçim hazırlıkları kapsamında önemli adımlar ve duyurular yapmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıklayacağı Vizyon Belgesi'nde, dar gelirliden çiftçi kadınlara, gençlerden emeklilere kadar her kesime yönelik projeler yer alacak.

İstanbul'da yağışlar başladı... 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Havalar soğuyor...
İstanbul'da yağışlar başladı... 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Havalar soğuyor...

İstanbul'da yağışlar başladı... 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Havalar soğuyor...

İstanbul'da yağışlar başlarken Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında 24 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. İşte 22 Eylül Perşembe güncel hava durumu raporu...

Bu besinler hafızada doping etkisi yaratıyor!
Bu besinler hafızada doping etkisi yaratıyor!

Bu besinler hafızada doping etkisi yaratıyor!

Zihnin en büyük yardımcılarından birisi olan hafıza, insan sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Bir diğer ismi bellek olan hafıza yaşanılan tüm olayların, tecrübelerin ve bilgilerin saklandığı yerdir. Zaman zaman sağlıksız beslenme, stres ya da sarsıcı olaylar sonucunda hafıza problemleri yaşanabilir.

Bu baharatları sofranızdan eksik etmeyin!
Bu baharatları sofranızdan eksik etmeyin!

Bu baharatları sofranızdan eksik etmeyin!

Baharat, birbirinden faydalı bitkilerin kurutulmuş ya da taze halinde toz haline getirilmesiyle ortaya çıkan faydalı bir malzemedir. Birçok yemeği ve salatayı süsleyen baharatlar eklenilen ürüne lezzet kattığı kadar vücuda da büyük faydalar sağlar. İşte sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken baharatlar...

Almanya'dan Türkiye'ye övgü: Büyük bir takdiri hak ediyor
Almanya'dan Türkiye'ye övgü: Büyük bir takdiri hak ediyor

Almanya'dan Türkiye'ye övgü: Büyük bir takdiri hak ediyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'yı gıda ihracatında desteklediğini belirterek Ukrayna'daki tahılın yeniden ihracının sağlanmasına arabuluculuk eden Türkiye'nin takdiri hak ettiğini söyledi.

İclal Aydın verdiği kilolarla dudak ısırttı! Diyetsiz kilo vermenin sırrını açıkladı
İclal Aydın verdiği kilolarla dudak ısırttı! Diyetsiz kilo vermenin sırrını açıkladı

İclal Aydın verdiği kilolarla dudak ısırttı! Diyetsiz kilo vermenin sırrını açıkladı

Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo alan İclal Aydın ekranlardan uzaklaşmıştı. Yıllar sonra yeniden kamera karşısına çıkan Aydın, verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. 20'lı yaşlarına dönen ünlü oyuncu, diyetsiz nasıl kilo verdiğinin sırrını açıkladı. İşte o açıklama...

Doğuştan yalancı 3 burç
Doğuştan yalancı 3 burç

Doğuştan yalancı 3 burç

Yalan söylemeye yatkın burçlar merak ediliyor. Yalan söylemek olumsuz bir karakter bozukluğudur. Psikolojideki karşılığı ise mitomanidir. Peki hangi burçlar doğuştan yalancıdır? İşte yanıtı...

Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı: Böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz
Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı: Böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz

Van Gölü'nde sular çekilince ortaya çıktı: Böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz

Van Gölü'nde sular çekilince Urartular dönemine ait 11 basamaklı liman ortaya çıktı. Uzmanlar, şu ana kadar böyle bir yapıyla ilk defa karşılaştıklarını ifade etti.

Eski başkanını suçladı: Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına öncülük ettin
Eski başkanını suçladı: Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına öncülük ettin

Eski başkanını suçladı: Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına öncülük ettin

İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü (MITVIM) Başkanı Nimrod Goren, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçlayarak Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına öncülük ettiğini söyledi.

Yağ lekesi kabus olmaktan çıkıyor!
Yağ lekesi kabus olmaktan çıkıyor!

Yağ lekesi kabus olmaktan çıkıyor!

En zor lekelerden birisi de kızarmış yağdır. Yemeklere lezzet veren ve sağlık açısından da önemli bir besin olan yağlar kıyafetlere ya da yüzeylere damladıkları zaman çıkarılması zor lekeler haline gelir. İşte yağ lekelerini çıkarmak için uygulayabileceğiniz pratik çözüm...

Bakan Varank açıkladı... TOGG'da o ürün kullanılmayacak! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?
Bakan Varank açıkladı... TOGG'da o ürün kullanılmayacak! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

Bakan Varank açıkladı... TOGG'da o ürün kullanılmayacak! TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a ilişkin detaylı bilgi verdi. Bakan Varank aracın koltuklarının deri olmayacağını ve vegan olacağını söyledi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

Konya'da 28 yıllık cinayet çözüldü! Dikkat çeken FETÖ ayrıntısı...
Konya'da 28 yıllık cinayet çözüldü! Dikkat çeken FETÖ ayrıntısı...

Konya'da 28 yıllık cinayet çözüldü! Dikkat çeken FETÖ ayrıntısı...

Konya'da 28 yıl önce boş bir arazide cesedi bulunan Mehmet Ali Atıcı cinayeti, Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel bir ekiple aydınlatıldı. Cinayette çarpıcı FETÖ ayrıntısı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Forex vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı... İnsanları böyle kandırmışlar!
Forex vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı... İnsanları böyle kandırmışlar!

Forex vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı... İnsanları böyle kandırmışlar!

Milyonluk Forex vurgunuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından yatırım karşılığında yüksek kazanç vaat ederek vurgun yapan 19 kişilik dolandırıcılık çetesinin mesajlarına ulaşıldı.

Tüm hesaplar değişti: Türkiye, AB ve ABD'de alarm zillerini çaldıracak
Tüm hesaplar değişti: Türkiye, AB ve ABD'de alarm zillerini çaldıracak

Tüm hesaplar değişti: Türkiye, AB ve ABD'de alarm zillerini çaldıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne 'üye olmayı hedefledikleri' yönündeki sözleri Batı'daki yankısını sürdürüyor. Batılı güvenlik analistleri, Türkiye'nin ŞİÖ ile yakınlaşmasının Avrupa ve ABD'de bazı alarm zillerini çaldıracağını belirtti.

Marvel Iron Man'i geri getiriyor!
Marvel Iron Man'i geri getiriyor!

Marvel Iron Man'i geri getiriyor!

Son yılların en popüler süper kahramanlarından Iron Man'in oyunu geliyor. Motive Stüdyo tarafından geliştirilen oyunun henüz ne zaman çıkacağı belli olmamasına karşın şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Electronic Arts, oyunun Star Wars: Battlefrond 2 yapımcıları tarafından geliştirildiğini duyurdu.

O köy yeniden gündemde... Kazançları dudak uçuklattı!
O köy yeniden gündemde... Kazançları dudak uçuklattı!

O köy yeniden gündemde... Kazançları dudak uçuklattı!

Atadan dilenci köy olarak tanınan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü yeniden gündemde. Ankara'da polisler banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını fark etmesi üzerine yaptığı araştırmada engelli ve çocukları dilendiren çeteyi belirledi. 3 milyonluk vurgun yapan çetenin memleketlerindeki mal varlığı dudak uçuklattı.

BM koridorlarında dikkat çeken sohbet: Görüşmemiz lazım
BM koridorlarında dikkat çeken sohbet: Görüşmemiz lazım

BM koridorlarında dikkat çeken sohbet: Görüşmemiz lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 77'nci Genel Kurulu için geldiği New York'ta, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol'u tanıştırdı. BM koridorlarındaki sohbet dikkat çekti.

Meteoroloji bölge bölge uyardı... İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı... İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji bölge bölge uyardı... İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, kuvvetli sağanak yağmur 4 gün boyunca yurt genelinde etkili olacak. Meteoroloji saat verdi. Peki sağanak yağmur İstanbul'da etkili olacak mı? İşte 21 Eylül Çarşamba güncel hava durumu raporu...

İngiltere bunu konuşuyor!
İngiltere bunu konuşuyor!

İngiltere bunu konuşuyor!

8 Eylül 2022'de ölen ve 19 Eylül'de cenaze töreni düzenlenen İngiltere kraliçesi II. Elizabeth dönemi resmen kapandı. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran II. Elizabeth'in ölümü ve binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine damgasını vuran isim Meghan Markle oldu. Prenses Diana'nın giydiği kıyafet benzer bir kıyafet giyen Meghan Markle birçok tartışmayı gündeme getirdi. Markle ile Prenses Diana'nın ortak yönleri yeniden göz önüne geldi.

Eski sevgiliden şoke eden intikam!
Eski sevgiliden şoke eden intikam!

Eski sevgiliden şoke eden intikam!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın kendisini aldatan gencin düğününde büyük bir sürpriz yaptı. Alexandra Starr isimi bir kadın şarkı söylemek üzere bir düğüne çağırıldı. Gittiği düğünün eski sevgilisine ait olduğunu fark eden Starr intikam almak harekete geçti. Kendisini aldatan sevgilisi hakkında şarkı söyleyen kadın ortalığı karıştırdı.

Mavi Vatan'da oyunlar bozuluyor: Alanında ilk ve tek...
Mavi Vatan'da oyunlar bozuluyor: Alanında ilk ve tek...

Mavi Vatan'da oyunlar bozuluyor: Alanında ilk ve tek...

"Mavi Vatan"a yeni bir su altı koruması geliyor. Düşük frekansta çalışan, çok daha güçlü ve kabiliyetli bir sonarın geliştirilmeye başlandığı ifade edildi.

YouTube'da tasarım baştan aşağı değişiyor
YouTube'da tasarım baştan aşağı değişiyor

YouTube'da tasarım baştan aşağı değişiyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen ve kullanılan video izleme platformlarından YouTube tasarımında değişiklik yaptı. Sayfa tasarımını değiştiren ve "Ambiyans Modu" ekleyen YouTube yaptığı değişikliklerle dikkat çekti.

Popüler semboller ve anlamları!
Popüler semboller ve anlamları!

Popüler semboller ve anlamları!

Her gün sosyal medyada, sokakta ya da izlenilen bir filmde birçok sembolle karşılaşıyoruz. Her biri farklı anlamlara gelen bu sembollerin tarihsel bir kökeni var. Çeşitli kültürlerden ya da toplumlardan bu çıkan bu sembollerin ne anlama geldiği de zaman zaman merak ediliyor.

İlk işaretler sosyal medyadan gelmeye başladı... CHP'liler masaya baskıya hazırlanıyor!
İlk işaretler sosyal medyadan gelmeye başladı... CHP'liler masaya baskıya hazırlanıyor!

İlk işaretler sosyal medyadan gelmeye başladı... CHP'liler masaya baskıya hazırlanıyor!

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada ‘adaylık' düğümü çözülemiyor. Bunun üzerine CHP teşkilatı, 6'lı masada itirazlarla karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını pekiştirmek için sosyal medyaya yöneldi. İşte ayrıntılar...

Otururken bacaklarınızı hangi pozisyonda tutuyorsunuz?
Otururken bacaklarınızı hangi pozisyonda tutuyorsunuz?

Otururken bacaklarınızı hangi pozisyonda tutuyorsunuz?

Kişilik testleri karakter, düşünce ve insani ilişkiler ile ilgili önemli bilgiler veriyor. İnsanlar farkında olmadan günlük yaşam içerisinde birçok fiziksel aktivitede bulunur, beden dilini kullanırlar. Bunlardan bir tanesi de otururken ayakları koyma şeklidir. Bu beden dili bazen karşı tarafa bir mesaj verirken bazen de gelişigüzel tercih edilir.

Sıcaklıklar ülkeyi terk ediyor... Meteoroloji saat verdi: Sağanak geri geliyor
Sıcaklıklar ülkeyi terk ediyor... Meteoroloji saat verdi: Sağanak geri geliyor

Sıcaklıklar ülkeyi terk ediyor... Meteoroloji saat verdi: Sağanak geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, sıcaklıklar ülkeyi terke diyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile batı ve doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji yağış için saat verdi. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan'dan AB'ye üyelik tepkisi: Hesap verecek değiliz
Başkan Erdoğan'dan AB'ye üyelik tepkisi: Hesap verecek değiliz

Başkan Erdoğan'dan AB'ye üyelik tepkisi: Hesap verecek değiliz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalına dış politika ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AB'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına tepki gösteren Erdoğan, "52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz" dedi.

DSÖ koronavirüsün tamamen biteceği tarihi açıkladı!
DSÖ koronavirüsün tamamen biteceği tarihi açıkladı!

DSÖ koronavirüsün tamamen biteceği tarihi açıkladı!

Dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs etkisini kaybetti. Bulunan aşılar ve toplumsal bağışıklıkla gücü azalan koroanvirüs neredeyse bitme noktasına geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı.

"Şoförler yorgun ve stresli çalışıyor"
‘Şoförler yorgun ve stresli çalışıyor‘

‘Şoförler yorgun ve stresli çalışıyor‘

Son dönemde yaşanan metrobüs kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir şoförlerin stres altında uzun mesailer yaptığını, tecrübeli şoförlerin ise görevden aldırıldığını söyledi. Ayrıca araçların bakım ve onarımları ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi.

Artuklu Sarayı'nda yeni sütun bulundu!
Artuklu Sarayı'nda yeni sütun bulundu!

Artuklu Sarayı'nda yeni sütun bulundu!

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi Suriçi'ndeki 9 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, arkeologla yürütülüyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı!
Meteoroloji'den yeni uyarı!

Meteoroloji'den yeni uyarı!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul dahil 30 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunulurken İstanbul Valiliği, "İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu Yakası'nda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.

Taksicilerden yaşlı adama öldüresiye dayak!
Taksicilerden yaşlı adama öldüresiye dayak!

Taksicilerden yaşlı adama öldüresiye dayak!

Fatih'te taksiciler yaşlı bir vatandaşı öldüresiye dövdü. Aldığı yumruk ve tekme darbeleri sonrası kanlar içerisinde kalan yaşlı adamı taksicilerin elinden vatandaşlar kurtardı. Yaralı adamın tedavisi hastanede sürerken konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Uzman isim tarih verdi!
Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Uzman isim tarih verdi!

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Uzman isim tarih verdi!

Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlilik son dakika itibarı ile devam ediyor. Gram altındaki düşüş ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt arayan yatırımcılar, özellikle gram altının ne zaman yükselişe geçeceğini merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne zaman yükselişe geçecek? Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan, gram altın için yıl sonunu işaret etti. İşte güncel altın fiyatları...

Yanığa ne iyi gelir? Yanık tedavisi nasıl yapılır?

Yanığa ne iyi gelir? Yanık tedavisi nasıl yapılır?

Bilmeceler ve Cevapları - Zor, Esprili, Kolay, Komik, İlginç

Aksiyon Filmleri 2021 - En İyi Aksiyon Macera Film Önerileri

Metrobüs sefer saatleri ve hat isimleri (2022)

Marmaray durakları 2022: saat, sefer, istasyon, durak İsimleri
İyi Ki Doğdun Nasıl Yazılır? TDK ile Birleşik mi, Ayrı Mı?

İyi Ki Doğdun Nasıl Yazılır? TDK ile Birleşik mi, Ayrı Mı?

Emoji Anlamları, En Çok Kullanılan Emojiler

Motto Ne Demek? Motto Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Pendnamelerin Özellikleri Nelerdir? Pendname Nedir?
Facebook Profil Kilitleme & Facebook Hesap Kilitleme Nasıl Yapılır?

Facebook Profil Kilitleme & Facebook Hesap Kilitleme Nasıl Yapılır?

Ay Tozu Zararlı Mıdır? Ay Tozu Nasıl Kokar?

Parfüm Barkod Sorgulama Nasıl Yapılır?

Telefon ve Bilgisayardan Spotify Hesabı Silme! Spotify Hesabı Nasıl Silinir?
Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.