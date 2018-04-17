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EKONOMİ

HAVELSAN'dan yerli haberleşme programı: İletee
HAVELSAN'dan yerli haberleşme programı: İletee
Dünyada kendi segmentinde tek! 'Türk kartalı' sahneye çıktı
Dünyada kendi segmentinde tek! 'Türk kartalı' sahneye çıktı
Türkiye için müthiş gelişme! Cumhuriyet tarihinde ilk
Türkiye için müthiş gelişme! Cumhuriyet tarihinde ilk
Yerli iletişim platformu 'İletee' geliyor
Yerli iletişim platformu 'İletee' geliyor
Ve indirim geliyor!
Ve indirim geliyor!
Tüketici güveni açıklandı
Tüketici güveni açıklandı
Türkiye'ye resmen para yağdı! Müthiş rakam
Türkiye'ye resmen para yağdı! Müthiş rakam
2. el otomobilde devrim gibi karar! Yargıtay onayladı...
2. el otomobilde devrim gibi karar! Yargıtay onayladı...
ABD'den duyurdu: Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak!
ABD'den duyurdu: Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak!
'Yüksek petrol fiyatları buna neden olabilir'
'Yüksek petrol fiyatları buna neden olabilir' Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, son aylarda yükselişe geçen petrol fiyatlarının dünya genelindeki güçlü petrol talebini zayıflatabileceğini söyledi.
İpleri tamamen koparacak gelişme! AB duyurdu
İpleri tamamen koparacak gelişme! AB duyurdu
Bakanlık’tan ithal gübre açıklaması
Bakanlık’tan ithal gübre açıklaması
Yeni dönem resmen başladı!
Yeni dönem resmen başladı!
Türkiye'den savunmada müthiş bir atak daha! İmzalar atıldı
Türkiye'den savunmada müthiş bir atak daha! İmzalar atıldı
Çin, Hindistan ve AB'den sonra şimdi de Rusya... Reuters duyurdu!
Çin, Hindistan ve AB'den sonra şimdi de Rusya... Reuters duyurdu!
1’nci Rusya, 2’inci Türkiye: Devletimiz harekete geçerse...
1’nci Rusya, 2’inci Türkiye: Devletimiz harekete geçerse...
Bu mesaj hayatınızı karartabilir!
Bu mesaj hayatınızı karartabilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı yanıt buldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı yanıt buldu!
Çalışmalar başladı! ATAK'a abi geliyor
Çalışmalar başladı! ATAK'a abi geliyor Savunma Sanayii Müsteşarı Demir “ATAK’tan edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle ATAK’ın abisi olarak nitelendirdiğimiz daha geliştirilmiş kabiliyetlere sahip milli bir helikopter için çalışmalara başladık” dedi.  <
Alman devinden tarihi karar! Tamamen değişiyor
Alman devinden tarihi karar! Tamamen değişiyor
Atatürk Havalimanı’na eğlence merkezi önerisi
Atatürk Havalimanı’na eğlence merkezi önerisi
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