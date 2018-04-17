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İş dünyası erken seçim kararını 'olumlu' karşıladı
İş dünyası, 24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimini olumlu karşıladı.
EKONOMİ
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Erken seçim kararı ile borsa uçuşa geçti!
Erken seçim kararının ardından BIST 100 endeksi hızla yükselişe geçti ve 110 bin puanın üzerine çıktı.
EKONOMİ
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Telegram'a erişimi durduran Roskomnadzor: Kanuna uymazsa...
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, mobil mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimi durdurduktan sonra 2019'a girilmeden önce Facebook hakkında soruşturma başlatmayı planladıklarını söyledi. Jarov, kanuna uyulmaması durumunda Facebook'u kapatabileceklerini vurguladı.
EKONOMİ
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Binlerce araç sahibini ilgilendiriyor! Artık ücretli olacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek" dedi.
EKONOMİ
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IMF'den müthiş Türkiye kararı!
Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4,4'e yükseltirken, 2019 beklentisini yüzde 4’e çekti.
EKONOMİ
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Türkiye'den 'Kaplan' pençesi!
FNSS yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, FNSS-PT Pindad tarafından Ortak Geliştirilen KAPLAN MT’nin kalifikasyon testleri yaza kadar sürecek. 2019’da seri üretime hazır olacak. Ayrıca PT Pindad ile birlikte Filipinlere ihracatı için de çalışılıyor.
EKONOMİ
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9.7 milyar TL ciro 420 milyon dolar ihracat
İstikbal, Bellona ve Mondi markalarının sahibi Boydak Holding, ekonomideki olumlu büyüme trendi ve yeni yönetimiyle birlikte hedef yükseltti. Boydak Holding, 2018 yılında 9.7 milyar TL ciro, 420 milyon dolar ihracat hedefliyor.
EKONOMİ
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Borsa günü 108.744,79 puanla kapadı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.942,94 puan azalışla 108.744,79 puandan kapandı.
EKONOMİ
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Çin yabancı yatırımcılara yerel ortak koşulunu kaldırıyor
Devlet Başkanı Xi Jinping´in ekonomisini dünyaya açma sözü verdiği Çin, üretim sektöründe yabancı yatırımcılar için bazı katı kurallarını yumuşatacağını açıkladı. Yeni kuralların otomobil, gemi ve uçak üretimini etkilediği belirtildi.
EKONOMİ