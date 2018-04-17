Çalışmalar başladı! ATAK'a abi geliyor Savunma Sanayii Müsteşarı Demir “ATAK’tan edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle ATAK’ın abisi olarak nitelendirdiğimiz daha geliştirilmiş kabiliyetlere sahip milli bir helikopter için çalışmalara başladık” dedi. <