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Türkan Şoray 5 gündür hastanede!
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Çocuklar Duymasın çileden çıkardı isyan bayrağını açtırdı 'Yeter!'
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Show TV'nin Çukur hala elde duran pimi çekilmiş bir bomba!
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Sanatçı Esat Kabaklı hastaneden taburcu oldu
Burdur’da geçirdiği trafik kazasının ardından sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesinde ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı bugün taburcu edildi.
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Ben yoruldum dava!
Müzik adamı Tunay Bozyiğit, 'Ben Yoruldum Hayat' adlı şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu iddia ederek, şarkıyı seslendiren Mümin Sarıkaya ile müzik şirketine 31 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Bozyiğit, davayı kaybetti.
MAGAZİN
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Kebapçıda tufan estirdi
Bir süredir futbol kariyerindeki düşüşüyle gündem olan FB’li futbolcu Ozan Tufan, gecelerde fırtınalar estirdi.
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Yıllarca şarkı almaya çalıştım
Muazzez Abacı, Lifetime TV'de katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
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Eşe sembolik tazminat davası
Ebru Şallı ile birlikte olan Uğur Akkuş, boşanma davası açan eşi Gonca Akkuş’a iftira ve hakaret nedeniyle bin liralık sembolik tazminat davası açtı.
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Konser alışverişi Paris’ten
Müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Avrupa tatiline çıkan Gülşen, hem iş hem seyahat yaptı.
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Ünlü müzisyenler İstanbul’a geliyor!
BKM, bu yaz müzikseverler için hazırladığı konser serisini açıkladı.
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Altun’dan aşk dileği
Mall of İstanbul’un içinde bulunan Moi Sahne önceki akşam Hakan Altun’u ağırladı.
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Adana’da yoğun ilgi
Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, rol aldıkları ‘Can Feda’ filmlerinin gösterimi için Türkiye’yi gezmeye devam ediyor. İ
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