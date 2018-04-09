Ben yoruldum dava!

Müzik adamı Tunay Bozyiğit, 'Ben Yoruldum Hayat' adlı şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu iddia ederek, şarkıyı seslendiren Mümin Sarıkaya ile müzik şirketine 31 bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Bozyiğit, davayı kaybetti.