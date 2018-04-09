İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 4.0795
  • 5.0103
  • 175.26
  • 110.932
Reklamı Kapat

Magazin

12 yıllık podyum hasretine son
12 yıllık podyum hasretine son
Çocuklara tam destek! 
Çocuklara tam destek! 
Derya’lı ilk paylaşım! 
Derya’lı ilk paylaşım! 
Vartolu Avrupa'ya açılıyor
Vartolu Avrupa'ya açılıyor
'Kanıtlamazsan şerefsizsin'
'Kanıtlamazsan şerefsizsin'
75 konser anlaşması 
75 konser anlaşması 
3 gece 3 konsept! 
3 gece 3 konsept! 
Bostancı'da aşk itirafı
Bostancı'da aşk itirafı
İsmi şimdilik sürpriz olsun 
İsmi şimdilik sürpriz olsun 
Buray’dan bin fidan 
Buray’dan bin fidan  Buray, ikinci Bostancı Gösteri Merkezi konserinde sürpriz yaptı.
Albümde 3 kuşak bir arada
Albümde 3 kuşak bir arada
Boşanma kavgası 
Boşanma kavgası 
Bahar kaçakları
Bahar kaçakları
Elçin’e 18 yaş küçük sevgili 
Elçin’e 18 yaş küçük sevgili 
Harika buluşma 
Harika buluşma 
Kavga sonrası anlaşmalı boşanma
Kavga sonrası anlaşmalı boşanma
Kıl payı kurtuldu!
Kıl payı kurtuldu!
13 bin feetten uçuş! 
13 bin feetten uçuş! 
160 feet'te yemek keyfi 
160 feet'te yemek keyfi  Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Dubai tatiline tam gaz devam ediyor. <
Kavga sonrası aşk pozu
Kavga sonrası aşk pozu
Yaşlı gözlerle haykırış
Yaşlı gözlerle haykırış
Bir daha asla barışmam!
Bir daha asla barışmam!

En çok okunan haberler

Yazarlar

Akşam TV

Bugünün AKŞAM Gazetesi

Akşam e-gazete
Yemeği de mi yasaklayalım?
Yemeği de mi yasaklayalım?
12 yıl sonra podyuma dönüyor 
12 yıl sonra podyuma dönüyor 
Ayrılığı şarkı söyleyerek kutladı
Ayrılığı şarkı söyleyerek kutladı
Eşzamanlı eğlence 
Eşzamanlı eğlence 
Ben polis kızıyım! 
Ben polis kızıyım! 
Esad zulmünü anlatan film yaptık 
Esad zulmünü anlatan film yaptık 
Üzülme, dert etme can!
Üzülme, dert etme can!
Oğlumun odası bile yok! 
Oğlumun odası bile yok! 
Parayı aileye iade ettik! 
Parayı aileye iade ettik! 
Kaza geçirdi
Kaza geçirdi
'Delirten hastalık' teşhisi
'Delirten hastalık' teşhisi
Reklam uçuşu
Reklam uçuşu
Athena zamanı
Athena zamanı
Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi
Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi
Yıldız evlen benimle! 
Yıldız evlen benimle! 
Yaza nişan var
Yaza nişan var
Ayaklarımı yıkatmadım
Ayaklarımı yıkatmadım
Viking kralının rehberi Tuba
Viking kralının rehberi Tuba