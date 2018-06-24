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Bunu da yapmışlar! Teröristler insan kemikleri ve kalıntılarıyla...
Bunu da yapmışlar! Teröristler insan kemikleri ve kalıntılarıyla...
Türkiye'den ABD'ye 'OHAL'de seçim' yanıtı
Türkiye'den ABD'ye 'OHAL'de seçim' yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde Kur'an okudu
Hakkari'deki terör örgütü PKK operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Hakkari'deki terör örgütü PKK operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Abdullah Ağar paylaştı! Terör örgütü PKK operasyonunda ele geçirildi
Abdullah Ağar paylaştı! Terör örgütü PKK operasyonunda ele geçirildi
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Edirne'de 453 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Edirne'de 453 kaçak ve sığınmacı yakalandı
Görüntüler az önce servis edildi!
Görüntüler az önce servis edildi!
Zindaşti soruşturmasında Öz ve Topuz bağlantıları
Zindaşti soruşturmasında Öz ve Topuz bağlantıları İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile iki polisin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyle ilgili sevk yazınında, HTS kayıtlarıyla ortaya çıkan bağlantılara yer verildi.
Özel çalışma başlatıldı! Bunu almayan kalmayacak
Özel çalışma başlatıldı! Bunu almayan kalmayacak
Kenti karıştıran hırsızlık! Belediye böyle seslendi
Kenti karıştıran hırsızlık! Belediye böyle seslendi
Geri sayım başladı! Açılıyor
Geri sayım başladı! Açılıyor
Türkiye ateş püskürdü: Bu daha ağır bir tahrik faaliyetidir
Türkiye ateş püskürdü: Bu daha ağır bir tahrik faaliyetidir
Adaylığını açıkladığını öğrenince böyle kahkaha attı!
Adaylığını açıkladığını öğrenince böyle kahkaha attı!
Beklenen oluyor! Geri dönüyorlar
Beklenen oluyor! Geri dönüyorlar
İstanbul polisinden tarihi operasyon!
İstanbul polisinden tarihi operasyon!
FETÖ sanığı iş adamına 8 yıl 9 ay hapis cezası
FETÖ sanığı iş adamına 8 yıl 9 ay hapis cezası
Oy kullanacaklar dikkat!
Oy kullanacaklar dikkat! Seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri için oy verecek. Bu kapsamda, YSK’nın oy hesaplama sistemi de sil baştan değiştirilecek.<
15 yeni üniversite geliyor
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