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Foto Galeri
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Buğday tarlasında bulunan metal cisim imha edildi
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Drone ve İHA pilotu olmayan İl Emniyet Müdürlüğü kalmayacak
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Afrin operasyonuyla Türkiye’nin 6 kazanımı
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AK Parti, yaptırdıkları son anketi açıkladı
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MKEK'den milli piyade tüfeği sevkiyatı yapıldı
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Bakan açıkladı: Yerli otomobilin maliyeti belli oldu
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Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Ülke basını 'son dakika' geçti: Çin ve Türkiye dahil olmak üzere...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Kritik telefon görüşmesi, Çin medyasına “son dakika” olarak yansıyarak geniş yer buldu.
GÜNCEL
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24 Haziran 2018 seçiminde süreç nasıl işleyecek
AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, cumhurbaşkanının onayına sunulmaksızın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
GÜNCEL
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Duruşma öncesi böyle talimat vermiş! 'Dik dur ve...'
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan üsteğmen, mahkemedeki savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisiyle görüşen imamın "Seni de alabilirler. Dik dur, konuşma" şeklinde telkinlerde bulunduğunu söyledi.
GÜNCEL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.
GÜNCEL
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AK Parti oy oranını açıkladı: Yapılan son ankete göre Cumhurbaşkanımız...
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ankete göre oy oranını yüzde 55,6 olduğunu açıkladı.
GÜNCEL
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ÖSO komutanı duyurdu!
Özgür Suriye Ordusu’na bağlı bazı gruplar Halep yakınlarındaki Rakka Askeri Konseyi'ne katıldıklarını açıkladı.
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İstanbul'da saldıracaklardı! Yakalandılar...
İstanbul Eyüpsultan'te DHKP-C yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist yakalandı. Polis yelekleri ile eylem planı yaptıkları belirlenen teröristlerin kaldığı hücre evinde 3 yelek ve 3 rozet ele geçirildi.
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Tüyler ürperten mesaj ortaya çıktı!
Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan örgütün sözde "eski Altıntaş ilçe imamı" ve sözde "Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu" Veli Kurnaz'ın, "ByLock" mesajlarından, darbe girişiminden 5-6 ay önce haberdar olduğu ortaya çıktı.
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Neden erken seçim kararı alındı? Canlı yayında duyurdu!
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, soruları yanıtlıyor. Bozdağ, 24 Haziran seçimleri için, "Kirli hesapları bozan bir adım oldu" açıklamasında bulundu
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