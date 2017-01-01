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Toprağa ihanet felakettir!
Toprağa ihanet felakettir!
Su ve ateş: Kalp Zamanı
Su ve ateş: Kalp Zamanı
Tarih elindeki elekle peşimizden gelmekte!
Tarih elindeki elekle peşimizden gelmekte!
Vardır herkesin yarım kalmış bir hikâyesi!
Vardır herkesin yarım kalmış bir hikâyesi!
Kendi Topuğuna Sıkan Düşler: Harikalar Diyarı Amerika
Kendi Topuğuna Sıkan Düşler: Harikalar Diyarı Amerika
Kitap Rafı
Kitap Rafı
Ruh ameliyatının amacı kendini sevebilmek…
Ruh ameliyatının amacı kendini sevebilmek…
Çağın ezici hızına yenilme
Çağın ezici hızına yenilme
Hepsi olmaya çalışan hiçbiri
Hepsi olmaya çalışan hiçbiri
Tiryaki Hasan Paşa ile bütünleşen bir kalenin romanı
Tiryaki Hasan Paşa ile bütünleşen bir kalenin romanı Tiryaki Hasan Paşa ismini bilmek için illa da Osmanlı tarihi uzmanı olmanız gerekmiyor. Onun namı öylesine yayılmıştır ki bu topraklar üzerinde, yüzyıllar içinde ismi Kanije Kalesi ile adeta bütünleşmiştir.
Romalılar...
Romalılar...
Hüzün yanığı
Hüzün yanığı
Günümüz edebiyatı tartışma zemini ve bağlam yoksunu
Günümüz edebiyatı tartışma zemini ve bağlam yoksunu
Zincirin son halkası
Zincirin son halkası
Aşk hakkında düşünceler
Aşk hakkında düşünceler
Hepimize mektup var!
Hepimize mektup var!
50 yıllık bir yazarlık macerası
50 yıllık bir yazarlık macerası
Yaşamın ve aşkın hatırına: Ingrid Bergman’ı Baştan Çıkarmak
Yaşamın ve aşkın hatırına: Ingrid Bergman’ı Baştan Çıkarmak
Acıya rağmen karanlığın içinde umut var
Acıya rağmen karanlığın içinde umut var Burhan Sönmez, “Kuzey” ve “Masumlar”dan sonra “İstanbul İstanbul” adlı kitabını İletişim Yayınları’ndan çıkardı. <
Kitap Rafı
Kitap Rafı
Söyleyin: Küçük Prens geri döndü
Söyleyin: Küçük Prens geri döndü
Gulliver tekrar aramızda!
Gulliver tekrar aramızda!

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Yeraltından Notlar
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