Şiir her türlü duvarı aşar

Şiir bir yolculuktur belki de. Her ana, her şeye, her yere ve herkese. Ya da hiçbir ana, hiçbir şeye ve hiç kimseye. Şiir sestir belki de. Ruhunun yarasını duymaktan korktukları için ses çıkarmaya cesaret edemeyenlerin sesi.