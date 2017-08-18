Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak TÜROFED Başkanı Ayık, "Türkiye'nin turizm sektöründe bugüne kadar yaşadığı en iyi yıl 2014 yılı. 2018 yılında bizim en önemli hedefimiz tekrar bu rakamlara ulaşmak, kayıpları geri kazanmak olacaktır." dedi. <