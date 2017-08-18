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Hobisi mesleği oldu!
Hobisi mesleği oldu!
Hibe 8 milyara çıkacak 10 bin genç desteklenecek
Hibe 8 milyara çıkacak 10 bin genç desteklenecek
Geri göç başladı!
Geri göç başladı!
Sanayide dijital dönüşüm haritası yakında devrede
Sanayide dijital dönüşüm haritası yakında devrede
Genç girişimci esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi
Genç girişimci esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi
‘Temiz’ iş fikirleri için 3 milyon dolarlık fon
‘Temiz’ iş fikirleri için 3 milyon dolarlık fon
KOBİ’ler ‘güvenli’ e-ticaretle sınırötesi pazarlara açılacak
KOBİ’ler ‘güvenli’ e-ticaretle sınırötesi pazarlara açılacak
Pamukta 'rekor üretim' beklentisi
Pamukta 'rekor üretim' beklentisi
10 bin KOBİ’ye daha avantajlı kredi müjdesi 
10 bin KOBİ’ye daha avantajlı kredi müjdesi 
Türkiye'nin organik gıda ihracatı yüzde 17 arttı
Türkiye'nin organik gıda ihracatı yüzde 17 arttı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin 2017'deki organik gıda ürünü ihracatının bir önceki seneye oranla yüzde 17 artarak 87 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
KOBİ olabilmek için en az 125 bin TL ciro şartı geliyor
KOBİ olabilmek için en az 125 bin TL ciro şartı geliyor
Gümüşhacıköy'ün kadın kasabı
Gümüşhacıköy'ün kadın kasabı
Meriç yer fıstığı tescillendi
Meriç yer fıstığı tescillendi
Hükümet müjdeyi verdi! 'Maddi destek sağlayacağız'
Hükümet müjdeyi verdi! 'Maddi destek sağlayacağız'
Hamsinin kilogramı 8 liraya düştü
Hamsinin kilogramı 8 liraya düştü
Havalar soğudu, hamsi fiyatları yarı yarıya düştü
Havalar soğudu, hamsi fiyatları yarı yarıya düştü
Türkiye 2017'de fındıktan 1,86 milyar dolar kazandı
Türkiye 2017'de fındıktan 1,86 milyar dolar kazandı
65 ülkenin enerjisinde Türk firmanın imzası var
65 ülkenin enerjisinde Türk firmanın imzası var
Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak
Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak TÜROFED Başkanı Ayık, "Türkiye'nin turizm sektöründe bugüne kadar yaşadığı en iyi yıl 2014 yılı. 2018 yılında bizim en önemli hedefimiz tekrar bu rakamlara ulaşmak, kayıpları geri kazanmak olacaktır." dedi. <
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı
Dikey topraksız tarım ile 9 dönem ürün alıyor
Dikey topraksız tarım ile 9 dönem ürün alıyor
Güneydoğu'dan 173,7 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
Güneydoğu'dan 173,7 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

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