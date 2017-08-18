Foto Galeri
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Çay bahçesinde süs tavuğu ve horozu besliyor
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Çukurovalı kadınların tarhana mesaisi başladı
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Yeni sezon çilek fideleri toprakla buluşuyor
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2.5 milyon lira maliyetle kurdu, ayda 50 ton üretiyor
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Cam kavanozda ve kütüğün içinde üretilen ballar hayrete düşürüyor
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Çinliler ile Çaykur Rize'de ortak fabrika kurdu
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Mutluluk meyvesi goji berry Van'da üretildi
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'Soya üretimi ihtiyacı karşılayamıyor'
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Soyada ithalatı azaltmanın yolu daha fazla üretimden geçiyor." dedi.
KOBI
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Büyük müjde! 1 Ocak'tan itibaren
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 1 Ocak’tan itibaren, hayvanını kesime götüren küçük yerli üreticiye, 250 lira destek verileceğini söyledi.
KOBI
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Hobisi mesleği oldu
Osmaniye'de, babasından öğrendiği tahta kaşık yapımına emekli olunca hobi olarak devam eden Ökkeş Küçük, ürettiklerinin ilgi görmesi üzerine hobisini mesleğe dönüştürdü.
KOBI
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'İzmir kumrusu' coğrafi işaret olarak tescillendi
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir şambalisi ve İzmir lokmasının ardından İzmir kumrusunun da coğrafi işaret olarak tescil edildiğini bildirdi.
KOBI
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TMO 80 bin üreticiden fındık aldı
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "Eylül ayından bu yana piyasada olan Toprak Mahsulleri Ofisi yaklaşık 80 bin üreticiden fındık aldı." dedi.
KOBI
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İhracatçının yeni hedefi Hindistan ve Çin
Eroğlu, “2023’te 500 milyar dolar ihracata ulaşmak için Hindistan ve Çin’i radarımıza aldık” dedi.
KOBI
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Yaşamı 'mesleğini sevmenin' dersi gibi
Amasya'da yaşayan ve boya sandığını ilk olarak 9 yaşında omzuna asan 69 yaşındaki Yalçın Taşan, 60 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.
KOBI
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'Bor'un fındık verimini artırdığı belirlendi
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesince yürütülen projede, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü fındıkta verim ve kalitenin bor katkılı gübre kullanılarak artırılabileceği ortaya çıktı.
KOBI
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Son istekleri 'tabut'ta gerçekleşiyor
Ganalı marangoz ustası Helo, başkent Akra'da uçak, araba, ev, balık hatta kakao çekirdeği şeklinde tasarladığı tabutlarla son yolculuğa farklı anlam katıyor.
KOBI