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Bugün Yazanlar

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu

yasar.hacisalihoglu@aksam.com.tr

24 Haziran’la şer planlarına baskın
Markar Esayan

markar.esayan@aksam.com.tr

Bir anamuhalefet partisi seçimden korkar mı? 
Engin Verel

engin.verel@aksam.com.tr

Soru‘yorum’!
Deniz Gökçe

deniz.gokce@aksam.com.tr

IMF optimistik ama yapısal riskler de var
Kurtuluş Tayiz

Muhalefet için hızlı ve acısız bir yenilgi olacak 
H. Hümeyra Şahin

Siyasal iletişimde hikaye kurmak 
Hikmet Genç

hikmet.genc@aksam.com.tr

CHP’nin adayı, Haziran ayı Kiraz ağacı ve karpuz!.. 

Tüm Yazarlar

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu

yasar.hacisalihoglu@aksam.com.tr

24 Haziran’la şer planlarına baskın
Markar Esayan

markar.esayan@aksam.com.tr

Bir anamuhalefet partisi seçimden korkar mı? 
Engin Verel

engin.verel@aksam.com.tr

Soru‘yorum’!
Gürkan Ata

gurkan.ata@aksam.com.tr

Tek kişilik direniş!
Murat Kelkitlioğlu

murat.kelkitlioglu@aksam.com.tr

Kılıçdaroğlu yerine adam arıyor 
Deniz Gökçe

deniz.gokce@aksam.com.tr

IMF optimistik ama yapısal riskler de var
Ufuk Ulutaş

AB sorunun parçası olmamalı 
Kurtuluş Tayiz

Muhalefet için hızlı ve acısız bir yenilgi olacak 
Hüseyin Besli

atifhuseyin@gmail.com

İTHAF
Emin Pazarcı

İşte seçimin sonucu
H. Hümeyra Şahin

Siyasal iletişimde hikaye kurmak 
Hikmet Genç

hikmet.genc@aksam.com.tr

CHP’nin adayı, Haziran ayı Kiraz ağacı ve karpuz!.. 
Vedat Bilgin

vedat.bilgin@aksam.com.tr

Azerbaycan toprağı
Derya Canan Süter

derya.suter@aksam.com.tr

Ne kadar korkacağız?
Okan Güray Bülbül

Bildirim süresinde işçiye günde 2 saat iş arama izni 
Alen Markaryan

alen.markaryan@aksam.com.tr

Hadi açıklayın bakalım
Serkan Fıçıcı

serkan.ficici@turkmedya.com.tr

Kökünü sevdiğimin dış politikası...  
Ebru Yaşar

ebru.yasar@aksam.com.tr

Erken seçim iyi geldi
Kenan Karcı

kenan.karci@aksam.com.tr

Yaşlı Pepe!
Dr. Şenay Yangel

astrodeha@gmail.com

Burçlara göre diyet önerileri
Deniz Gökçe - Spor

deniz.gokce@aksam.com.tr

Gol becerisi olsa
Mustafa Sapmaz

mustafa.sapmaz@aksam.com.tr

Kulüplerin tek kurtuluşu satılmaları mı?
Cevdet Erdöl

Trafikte uyuşturucu gerçeği ile ne zaman yüzleşeceğiz? 
Barış Kocaoğlu

baris.kocaoglu@aksam.com.tr

Beyonce’den starlık dersi

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