Foto Galeri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türklerin yaptığını duyunca şok oldular
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Konsensus'un son seçim anketi bomba hangi parti yerlerde
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Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh Ankara'da
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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Varşova'da resmi törenle karşılandı
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Bu siyasi lideri tanıdınız mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama
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Pensilvanya’daki sen de geleceksin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’cülere yönelik yurtdışı operasyonlarla 80 firari teröristin getirildiğini belirterek, FETÖ elebaşına da sıranın geleceğini söyledi.
SİYASET
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Türkiye'siz mümkün değil
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesinde konuştu. Erdoğan Suriye'yle ilgili Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil dedi.
SİYASET
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Başbakan Binali Yıldırım: Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse, zil takıp oynayacaklar
Tuzla AK Parti Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, "Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse, zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok Türkiye istikrar ve güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de, ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır" dedi.
SİYASET
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Ölü seçmenleri 2 günde bulduk!
İstanbul Tabip Odası’nın 1900 doğumlu ölü seçmen skandalının ardı arkası kesilmiyor. YSK’daki listenin açığa çıkmasının ardından odanın ‘Öldüklerini bilmiyorduk’ skandalına AKŞAM yanıt veriyor: Biz 2 günde bulduk, siz 65 yıldır neredeydiniz?
SİYASET
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HDP'li Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
HDP eski eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılandığı davada, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya 18 Temmuz'da devam edilecek.
SİYASET
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye her yönden kuşatılıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor" dedi.
SİYASET
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En yakınındaki isim duyurdu! 'OHAL' ve 'belediye başkanları' açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ittifak konusunda Saadet Partisi'nin kendilerini şaşırttığını belirtti. Partideki üç dönem kuralı ile ilgili de konuşan Yazıcı, "Belediye başkanlarının dördüncü dönemi olmayacak. OHAL de devam eder" ifadesini kullandı.
SİYASET
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi: Rahatsızız
Başkentray açılış töreninde Rusya-ABD restleşmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin bilek güreşi sahasına çevrilmesinden rahatsızız." dedi.
SİYASET
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CHP'nin anketçisi canlı yayında çark etti!
SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.
SİYASET