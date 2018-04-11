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Bahçeli'nin '26 Ağustos' teklifi neden kabul edilmedi?
Bahçeli'nin '26 Ağustos' teklifi neden kabul edilmedi?
Start verildi hareketlilik başladı!
Start verildi hareketlilik başladı!
Esad rejimine karşı çıkmak Rusya’yla aramızı bozmaz 
Esad rejimine karşı çıkmak Rusya’yla aramızı bozmaz 
Türkiye 65 gün sonra sandık başında
Türkiye 65 gün sonra sandık başında
'Balkanlar’ı bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz'
'Balkanlar’ı bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz'
OHAL'in uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
OHAL'in uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
MHP lideri Bahçeli: 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla tarihi mutabakata ulaştık
MHP lideri Bahçeli: 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla tarihi mutabakata ulaştık
Milleti nasıl kandıracağını şaşırdı! Büyük yalan
Milleti nasıl kandıracağını şaşırdı! Büyük yalan
Anayasal hiçbir engel yok
Anayasal hiçbir engel yok
Erken seçim kararı alındı! Hükümetten ilk açıklama
Erken seçim kararı alındı! Hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."
26 Ağustos’ta erken seçime gidelim
26 Ağustos’ta erken seçime gidelim
HDP Eş Başkanı PKK ağzıyla konuştu: Herkese çağrı yapıyorum...
HDP Eş Başkanı PKK ağzıyla konuştu: Herkese çağrı yapıyorum...
Türkiye'den Yunanistan'a: Bu tutumdan vazgeçin
Türkiye'den Yunanistan'a: Bu tutumdan vazgeçin
MHP'den iddialara yanıt!
MHP'den iddialara yanıt!
Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtı
Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'erken seçim' yanıtı
Katakullici Kemal'in 'danışma' ağı meğer...
Katakullici Kemal'in 'danışma' ağı meğer...
'Kan kokusu almış köpek balıkları gibi geliyorlar'
'Kan kokusu almış köpek balıkları gibi geliyorlar'
'Yapılan açıklamalar sorumsuzca'
'Yapılan açıklamalar sorumsuzca'
Kıbrıs adasının liderleri bir araya geldi
Kıbrıs adasının liderleri bir araya geldi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, 9 buçuk ayın ardından bir araya geldi.<
AK Parti'den CHP'ye tepki: Kılıçdaroğlu'nun söylemi Türkiye karşıtıdır
AK Parti'den CHP'ye tepki: Kılıçdaroğlu'nun söylemi Türkiye karşıtıdır
BBP Genel Başkanı Destici: Birlikte yaşamaya devam edeceğiz
BBP Genel Başkanı Destici: Birlikte yaşamaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu!
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Canlı yayında duyurdu! Suriye operasyonu...
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Cumhurbaşkanı Türk milleti adına geldi