Erken seçim kararı alındı! Hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."