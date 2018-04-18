- Kovulan Peşmerge’yi kente sokma peşindeler
- Batı’nın erken seçim hazımsızlığı
-
- Japon bakandan ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına destek
- Filistin, BM’den uluslararası koruma isteyecek
-
-
- Rusya'nın Londra Büyükelçisi, ajan Skripal'a ilişkin iddiaları yalanladı
- ABD insan hakları raporu açıklandı
- Türk hayırseverler Nijerya'da su kuyuları açtırdı
Foto Galeri
-
Rus balıkçıların yakaladığı garip yaratıklar
-
İşte Putin'in tüm güvenlik testlerinden geçen yeni limuzini
-
Pentagon'dan S-400 açıklaması: S-400'lerin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız
-
Rusya: İngiltere, Skripaller'i kasıtlı olarak suni komaya soktu
-
Çin, Tayvan Boğazı'nda yapacağı tatbikatla gözdağı verecek
-
Kazdığı çukurda bakın ne yaptı!
-
ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Araplardan oluşacak orduyu Blackwater kuracak
-
Tansiyonu yeniden yükseltecek ifade!
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya ve Suriye'nin, kimyasal saldırı olduğu düşünülen bölgede olası kalıntıları temizlemeye çalıştığını iddia etti.
DÜNYA
-
Tüm kamu binaları boşaltılıyor! Yarım tonluk bomba bulundu
Almanya'nın başkentinde, ana tren istasyonunun hemen yakınında ortaya çıkarılan II. Dünya Savaşı bombası nedeniyle bugün büyük bir tahliye gerçekleşecek. Sabahtan itibaren binalar boşaltılacak, şehrin göbeğindeki bölgede bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor.
DÜNYA
-
Herkes 3. Dünya Savaşı bekliyordu ama...
Rusya Dışişleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiğini bildirdi.
DÜNYA
-
NATO ve Rusya komutanları Bakü'de görüştü
NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Bakü'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ve Rusya'nın Avrupa bölgesindeki faaliyetleri ele alındı.
DÜNYA
-
Almanya neden operasyona katılmadı? Macron'dan çarpıcı açıklama!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İngiltere ve Fransa’nın katıldığı Suriye operasyonuna Almanya’nın katılmamasıyla ilgili, “Suriye operasyonu için Almanya’nın gerekli anayasal çevresi yoktu” dedi.
DÜNYA
-
İsveç'te bardağı taşıran mektup!
İsveç'te yaşayan Türk siyasetçi Mikail Yüksel'e, içinde "Ülkene dön, pis Müslüman" yazan mektup gönderildi.
DÜNYA
-
ABD'den Türkiye'yi öfkelendirecek açıklama: Artık zamanı gelmiştir
ABD'nin ısrarla istediği ABD uyruklu FETÖ casusu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası panik hali devam ediyor. Trump'ın, ABD'lilerin de tepkisini çeken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" çıkşının ardından akıl almaz bir açıklama da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten geldi. FETÖ ve terör örgütü PKK suçlamasıyla İzmir'de tutuklu bulunan casus Brunson için Pence, "Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir" dedi
DÜNYA
-
Irak tarihinde bir ilk!
Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere aynı aileden aday olan 5 kişi, ülke tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Aile üyeleri zaman zaman "alay konusu" olduklarını ancak, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor.
DÜNYA
-
Yakın tarihte savaş olacak!
Yapılan bir ankete göre İsraillilerin yüzde 52'si ülkelerinin yakın bir gelecekte savaşa gireceğine inanıyor.
DÜNYA