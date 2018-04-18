ABD'den Türkiye'yi öfkelendirecek açıklama: Artık zamanı gelmiştir

ABD'nin ısrarla istediği ABD uyruklu FETÖ casusu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası panik hali devam ediyor. Trump'ın, ABD'lilerin de tepkisini çeken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" çıkşının ardından akıl almaz bir açıklama da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten geldi. FETÖ ve terör örgütü PKK suçlamasıyla İzmir'de tutuklu bulunan casus Brunson için Pence, "Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir" dedi