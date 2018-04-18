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'Cenevre görüşmelerini bombalıyorlar'
'Cenevre görüşmelerini bombalıyorlar'
Ermenistan’daki protestolarda 217 kişi gözaltına alındı
Ermenistan’daki protestolarda 217 kişi gözaltına alındı
Trump, OPEC'i hedef aldı
Trump, OPEC'i hedef aldı
Sırbistan, Türkiye'nin rekabet hukuku tecrübesinden faydalanacak
Sırbistan, Türkiye'nin rekabet hukuku tecrübesinden faydalanacak
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Türkiye'yi kızdıracak rapor! İngiltere itiraf etti
Türkiye'yi kızdıracak rapor! İngiltere itiraf etti
Hamle üstüne hamle! Ortalık alt üst olacak
Hamle üstüne hamle! Ortalık alt üst olacak
Fransa ırkçı yüzünü yine gösterdi!
Fransa ırkçı yüzünü yine gösterdi!
Uçuşlar durma noktasında! Durum endişe verici
Uçuşlar durma noktasında! Durum endişe verici
Beğenmeyince ülkenin adını değiştirdi!
Beğenmeyince ülkenin adını değiştirdi! Swaziland Kralı Mswati III, krallığın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmasının 50’inci yılında ülkesinin adını "eSwatini Krallığı" olarak değiştirdiğini duyurdu.
Çipras'ın gövde gösterisi alay konusu oldu!
Çipras'ın gövde gösterisi alay konusu oldu!
Netanyahu şimdi köşeye sıkıştı!
Netanyahu şimdi köşeye sıkıştı!
Rusya hava harekatı başlattı!
Rusya hava harekatı başlattı!
Rıza Sarraf'ın avukatı şimdi de bakın kimi savunacak! Dikkat çeken gelişme
Rıza Sarraf'ın avukatı şimdi de bakın kimi savunacak! Dikkat çeken gelişme
Kırmızı çizgiyi aştı! Suikastla tehdit etti
Kırmızı çizgiyi aştı! Suikastla tehdit etti
'ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor'
'ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor'
Kuyruğunu kıstırıp kaçmıştı!
Kuyruğunu kıstırıp kaçmıştı!
Bu savaşlar daha çok yaşanır! İstanbul'daki zirvede olay açıklamalar
Bu savaşlar daha çok yaşanır! İstanbul'daki zirvede olay açıklamalar
Rusya'dan petrol manevrası!
Rusya'dan petrol manevrası! Kuzey Irak'taki Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumunun yarattığı siyasi krizin sürdüğü Ekim ayında Bağdat'taki merkezi hükümet nezdindeki petrol bakanlığına bir mektup ulaştı. Mektup, Rusya'nın petrol şirketi Rosneft'in başındaki isim Igor Seçin'in imzasını taşıyordu. <
Hadsiz başbakan yine kinini kustu: Eğer planlayacak olursanız...
Hadsiz başbakan yine kinini kustu: Eğer planlayacak olursanız...
Türkiye Yunanistan'ı paniğe soktu! Hemen harekete geçtiler...
Türkiye Yunanistan'ı paniğe soktu! Hemen harekete geçtiler...
Tüm dengeler alt üst olacak! Dünyanın süper gücü değişiyor
Tüm dengeler alt üst olacak! Dünyanın süper gücü değişiyor

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