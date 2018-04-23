Kazandığı plak çeki hayatını değiştirdi

Bugüne kadar kendisine ait 17 bin civarında plağı olan Nejat Pakyüz, dünyanın en ünlü stüdyolarından Abbey Road’da MFÖ, Işıl Yücesoy, Ajda Pekkan, Ayten Alpman, Hümeyra ve Melike Demirağ gibi usta sanatçıların plaklarını yapmış. Plaklar bence hisse senedinden daha değerlidir. Pakyüz’e göre plaklar hisse senedinden bile değerli. Zira hisse senedi iner çıkar, ancak plakların değeri sürekli artar.