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Foto Galeri
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Daha ince ve fit görünmek, göbek çevresindeki yağlardan kurtulmak, kilo problemi olan pek çok kişinin hayali.
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Doğu Anadolu adeta buz kesti!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.
YAŞAM
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Ağız kokusunun nedeni reflü!
“Reflü, mide asidinin yemek borusuna ulaşmasıyla yemek borusu, boğaz yolu, ses telleri ve ağıza verdiği hasarla adından söz ettiriyor; diş ve diş etlerinde de çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor” diyen Protez Uzmanı Dr. İlker Arslan şunları söyledi:
SAĞLIK
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Metabolizma hızlandırmak ömrü kısaltıyor
Zayıflamak uğruna metabolizma hızınızı artırdığınızda, daha çabuk yaşlanıyor, ve ömrün kısalmasına neden olursunuz.
SAĞLIK
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Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu
Ekim ayında hayatını kaybeden Yıldırım Holding’in patronu Mehmet Yıldırım’ın eski eşi Kiraz Ulusoy, boşanmada kocasının avukatlığını üstlenen K.U.’nun yuvasını yıktığını öne sürdü.
YAŞAM
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Tır kaza yaptı içinden binlerce hap çıktı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaza yapan tırda 66 bin 562 uyuşturucu hap ile 6 bin 400 dolar bulundu.
YAŞAM
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İki öz kızına cinsel istismarda bulundu
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde biri 13, diğeri 15 yaşındaki iki öz kızına 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İsmail E. (45) gözaltına alındı. İsmail E. mahkemece tutuklanırken, çocuklar devlet korumasına alındı.
YAŞAM
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Hastanede yangın çıktı!
Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nediniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edilyor.
YAŞAM
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Rize'de polis memuru intihar etti
Rize'de, polis memuru Tarkan Y. (43), Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası arkasındaki park alanında beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar etti
YAŞAM
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Kazandığı plak çeki hayatını değiştirdi
Bugüne kadar kendisine ait 17 bin civarında plağı olan Nejat Pakyüz, dünyanın en ünlü stüdyolarından Abbey Road’da MFÖ, Işıl Yücesoy, Ajda Pekkan, Ayten Alpman, Hümeyra ve Melike Demirağ gibi usta sanatçıların plaklarını yapmış. Plaklar bence hisse senedinden daha değerlidir. Pakyüz’e göre plaklar hisse senedinden bile değerli. Zira hisse senedi iner çıkar, ancak plakların değeri sürekli artar.
KÜLTÜR SANAT