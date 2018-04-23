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YAŞAM

Can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü var
Can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü var
10 araç birbirine girdi! Trafik durdu
10 araç birbirine girdi! Trafik durdu
Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul hava sahasında kırmızı alarm: Aynı filmlerdeki gibi...
İstanbul hava sahasında kırmızı alarm: Aynı filmlerdeki gibi...
Pizzaya tükürme davası başladı: Dışarıda yemek yiyemiyorum
Pizzaya tükürme davası başladı: Dışarıda yemek yiyemiyorum
Şişli Etfal'de intihar girişimi!
Şişli Etfal'de intihar girişimi!
Asansör faciası: Eli sıkışan çocuğun parmakları koptu
Asansör faciası: Eli sıkışan çocuğun parmakları koptu
Basın Ekspres yolunda feci olay!
Basın Ekspres yolunda feci olay!
İstanbul'da etkili oldu! Seferler iptal
İstanbul'da etkili oldu! Seferler iptal
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
Kızılırmak'ta çığlık sesini duyunca polise haber verdi
Kızılırmak'ta çığlık sesini duyunca polise haber verdi
Vatandaşların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon çöktü
Vatandaşların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon çöktü
Gözü önünde öldürülen annesinin tabutuna sarılarak ağladı
Gözü önünde öldürülen annesinin tabutuna sarılarak ağladı
Uzmanlar görür görmez oraya koştu!
Uzmanlar görür görmez oraya koştu!
Ankara'da TIR dehşeti! 'Öksürdüm' dedi ve...
Ankara'da TIR dehşeti! 'Öksürdüm' dedi ve...
Cuma günü için uyarı!
Cuma günü için uyarı!
Dehşet dakikalarını böyle anlattı!
Dehşet dakikalarını böyle anlattı!
Eşi ve 2 çocuğu tarafından diri diri yakılmıştı! Vahşette korkunç iddialar
Eşi ve 2 çocuğu tarafından diri diri yakılmıştı! Vahşette korkunç iddialar
Önce üst geçitten sarktı, sonra 5 metreden atlamak istedi
Önce üst geçitten sarktı, sonra 5 metreden atlamak istedi Bolu’da, bunalıma girerek önce D-100 Karayolu’ndaki üst geçitten aşağı sarkan, 3 saat sonra da Bolu Belediyesi'nin yanındaki inşaat alanının 5 metrelik yükseklikteki terasından atlamak isteyen kadın korku dolu anlar yaşattı.<
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
Feci kaza! TEM kilitlendi
Feci kaza! TEM kilitlendi
Korkunç kaza! Emniyet müdür yardımcısı...
Korkunç kaza! Emniyet müdür yardımcısı...

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6 ay içinde bitecek! Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için yapıyor
Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırdan kişiler serbest bırakıldı
Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırdan kişiler serbest bırakıldı
Polislerden kaçamayacağını anlayınca üzerinde bulunan bonzaiyi çöpe attı
Polislerden kaçamayacağını anlayınca üzerinde bulunan bonzaiyi çöpe attı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, kafatası kemiği çıkarıldı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, kafatası kemiği çıkarıldı
Manisa'da nohut tarlasında Hint keneviri yetiştirmiş
Manisa'da nohut tarlasında Hint keneviri yetiştirmiş
'Türkiye'de acil ameliyat gerektiren 400 bin hasta var'
'Türkiye'de acil ameliyat gerektiren 400 bin hasta var'
Turist çekmek için 64 yaşında paraşütle atladı
Turist çekmek için 64 yaşında paraşütle atladı
Bursa'da 5 aylık hamile kadın ölü bulundu
Bursa'da 5 aylık hamile kadın ölü bulundu
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Çocuklarını göremeyince kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
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Haksızlığa uğradığı iddiasıyla elektrik direğine çıktı
Kadıköy-Kartal hattında büyük vurgun!
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İstanbul Boğazı'nda büyük kabus! İlk kez yaşanıyor
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İnsanlığa örnek davranış!
Otizme umut oldu!
Otizme umut oldu!
İstanbul'da beklenmeyen gelişme!
İstanbul'da beklenmeyen gelişme!