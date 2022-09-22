Haber Özetleri

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AKŞAM TV

Rusya ve Ukrayna ile görüşüp sonuç alabilen tek lider neden Erdoğan?
Başkan Erdoğan, ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarını ziyareti takip eden Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu Akşam TV'ye değerlendirdi.
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AKŞAM TV

Geleneksel sporlarımız dünyaya açılıyor
Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Hadi Tunuslu katıldı.
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AKŞAM TV

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Akşam TV'ye konuştu
Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantı sonrası Akşam TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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AKŞAM TV

Erdoğan'ın BM'deki mesajları neden önemli?
Başkan Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna hitap etti. BM kürsüsünden dünyaya seslenen Başkan Erdoğan'ın mesajları neden önemli? Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu Akşam TV'ye değerlendirdi.
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AKŞAM TV

Necip Fazıl Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı
Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 9'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.
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AKŞAM TV

Prof. Dr. Fatih Andı: Necip Fazıl Ödülleri edebiyat dünyamıza bereket getiriyor
Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti Üyesi Prof. Dr. Fatih Andı, Necip Fazıl Ödülleri'nin sadece açıklanırken değil tüm yıl boyunca büyük bir heyecanla beklendiğini söyledi.
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AKŞAM TV

Prof. Dr. Turan Karataş Akşam TV'ye konuştu
Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti üyelerinden Prof. Dr. Turan Karataş, ödül alacak isimleri belirlerken büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyledi.
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