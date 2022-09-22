Son Dakika
Yazarlar
Foto Galeri
Akşam TV
Haber Özetleri
Son Dakika
Yazarlar
Foto Galeri
Akşam TV
Son haberler
Manşetler
Beşiktaş'ta derbi öncesi yıkan Nathan Redmond haberi!">
Beşiktaş'ta derbi öncesi yıkan Nathan Redmond haberi!
9 dakika önce - Spor
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı! Beşiktaş hazırlıklarına başladılar">
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı! Beşiktaş hazırlıklarına başladılar
15 dakika önce - Spor
Fenerbahçe Beko sonrası... Galatasaray Nef'ten bir zafer daha!">
Fenerbahçe Beko sonrası... Galatasaray Nef'ten bir zafer daha!
33 dakika önce - Spor
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak">
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
40 dakika önce - Güncel
Voleybolun dev kurumlarından Türkiye'ye özel övgü">
Voleybolun dev kurumlarından Türkiye'ye özel övgü
57 dakika önce - Spor
Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı">
Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı
1 saat önce - Dünya
Tiago Çukur şoku! Kadro dışı kaldı">
Tiago Çukur şoku! Kadro dışı kaldı
2 saat önce - Spor
Başkan Erdoğan'dan Tripoliçe Katliamı paylaşımı">
Başkan Erdoğan'dan Tripoliçe Katliamı paylaşımı
2 saat önce - Güncel
Ümit Milli yıldızların hedefi A Milli Takım! Genç yıldızlar basın toplasında konuştu">
Ümit Milli yıldızların hedefi A Milli Takım! Genç yıldızlar basın toplasında konuştu
2 saat önce - Spor
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu">
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
2 saat önce - Güncel
Tolunay Kafkas Ümit Millilerin taktik anlayışına değindi: 'Sistemsiz oynamaya devam etmeye çalışıyoruz'">
Tolunay Kafkas Ümit Millilerin taktik anlayışına değindi: "Sistemsiz oynamaya devam etmeye çalışıyoruz"
2 saat önce - Spor
THY Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi">
THY Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
3 saat önce - Güncel
Yakup Yıldır yeni bir akım başlattı: Çiftlere özel saç tasarımı">
Yakup Yıldır yeni bir akım başlattı: Çiftlere özel saç tasarımı
4 saat önce - Kobi
Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı">
Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
5 saat önce - Dünya
A Millilerimiz Danimarka'ya gitti">
A Millilerimiz Danimarka'ya gitti
5 saat önce - Spor
Fransa Ulusal Meclisi, 'cinsel taciz' ve 'şiddet vakaları' ile gündemde">
Fransa Ulusal Meclisi, "cinsel taciz" ve "şiddet vakaları" ile gündemde
5 saat önce - Dünya
Stefan Kuntz ile devam edilecek mi? Başkan Büyükekşi açıkladı">
Stefan Kuntz ile devam edilecek mi? Başkan Büyükekşi açıkladı
5 saat önce - Spor
Astım ve bronşitin doğal şifası! 3 besin nefes darlığını yüzde 75 açıyor">
Astım ve bronşitin doğal şifası! 3 besin nefes darlığını yüzde 75 açıyor
5 saat önce - Mor Papatya
Ukrayna: Sahte referandumlara karışanlar yargılanacak">
Ukrayna: Sahte referandumlara karışanlar yargılanacak
5 saat önce - Dünya
Jorge Jesus Serdar Dursun'u kafasından sildi">
Jorge Jesus Serdar Dursun'u kafasından sildi
5 saat önce - Spor
Avrupa'da enerji krizi kapıda... Bir ülke nükleer reaktörü kapattı">
Avrupa'da enerji krizi kapıda... Bir ülke nükleer reaktörü kapattı
6 saat önce - Dünya
Stefan Kuntz'a bir tepki de Fatih Karagümrük'ten">
Stefan Kuntz'a bir tepki de Fatih Karagümrük'ten
6 saat önce - Spor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri">
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri
6 saat önce - Güncel
Kylian Mbappe kaosu devam ediyor! PSG'ye taş attı">
Kylian Mbappe kaosu devam ediyor! PSG'ye taş attı
6 saat önce - Spor
Milli Takım'da Enes Ünal şoku! Kadrodan çıkarıldı...">
Milli Takım'da Enes Ünal şoku! Kadrodan çıkarıldı...
6 saat önce - Spor
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması: Çözüm aşamasına geldik">
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması: Çözüm aşamasına geldik
6 saat önce - Ekonomi
Aktörler değişse de rollerin değişmediği Libya'da belirsizlik sürüyor">
Aktörler değişse de rollerin değişmediği Libya'da belirsizlik sürüyor
6 saat önce - Dünya
Dünyada en az bulunan burç! Onların eşi benzeri yok">
Dünyada en az bulunan burç! Onların eşi benzeri yok
6 saat önce - Mor Papatya
Beşiktaş'ta derbi hazırlığı devam ediyor">
Beşiktaş'ta derbi hazırlığı devam ediyor
6 saat önce - Spor
Galatasaray İstanbulspor maçına hazır">
Galatasaray İstanbulspor maçına hazır
6 saat önce - Spor
Marmaris yangınının bilançosu açıklandı: Yüzlerce hektar zarar gördü">
Marmaris yangınının bilançosu açıklandı: Yüzlerce hektar zarar gördü
6 saat önce - Güncel
Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu">
Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
7 saat önce - Ekonomi
Tokluk hissini 10 dakika içinde oluşturuyor! Tarçınlı kahve nasıl yapılır?">
Tokluk hissini 10 dakika içinde oluşturuyor! Tarçınlı kahve nasıl yapılır?
7 saat önce - Mor Papatya
Avrupa'da 'Rus' tasarrufu! O ülkeler sokak lambalarını kapatıyor">
Avrupa'da 'Rus' tasarrufu! O ülkeler sokak lambalarını kapatıyor
8 saat önce - Dünya
İtalya genel seçim için pazar günü sandık başına gidiyor">
İtalya genel seçim için pazar günü sandık başına gidiyor
8 saat önce - Dünya
Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru belli oldu">
Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru belli oldu
8 saat önce - Spor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin esir takasını anlattı: Çok zor bir operasyondu">
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin esir takasını anlattı: Çok zor bir operasyondu
8 saat önce - Siyaset
Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarını öve öve bitiremedi">
Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarını öve öve bitiremedi
8 saat önce - Spor
100 kreme bedel bu krem! Leke karşıtı cilt kanserini engelliyor">
100 kreme bedel bu krem! Leke karşıtı cilt kanserini engelliyor
8 saat önce - Mor Papatya
İran sivil öldürmeye devam ediyor: Sayı 26'ya çıktı">
İran sivil öldürmeye devam ediyor: Sayı 26'ya çıktı
8 saat önce - Dünya
Galatasaray'ın yeni jokeri Berkan Kutlu">
Galatasaray'ın yeni jokeri Berkan Kutlu
8 saat önce - Spor
Yunanistan'da doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış odun fiyatlarına da yansıdı">
Yunanistan'da doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış odun fiyatlarına da yansıdı
8 saat önce - Dünya
Leo Dubois: 'Buraya oynamaya geldim'">
Leo Dubois: 'Buraya oynamaya geldim'
8 saat önce - Spor
Flamingoları para için telef eden 3 kişiye 322 bin TL ceza kesildi">
Flamingoları para için telef eden 3 kişiye 322 bin TL ceza kesildi
9 saat önce - Yaşam
Ankara'da milyonluk tütün vurgunu: Kıskıvrak yakalandılar">
Ankara'da milyonluk tütün vurgunu: Kıskıvrak yakalandılar
9 saat önce - Güncel
Arda Turan için tarihe geçecek jübile hazırlığı">
Arda Turan için tarihe geçecek jübile hazırlığı
9 saat önce - Spor
3 korucunun şehit edildiği saldırının faili PKK'lı İstanbul'da yakalandı">
3 korucunun şehit edildiği saldırının faili PKK'lı İstanbul'da yakalandı
9 saat önce - Güncel
Berlin'de bir ilk... Türk Film Festivali">
Berlin'de bir ilk... Türk Film Festivali
9 saat önce - Kültür-sanat
Sırp çete lideri İstanbul'da infaz edilmişti... Dehşete düşüren detaylar!">
Sırp çete lideri İstanbul'da infaz edilmişti... Dehşete düşüren detaylar!
9 saat önce - Güncel
Beşiktaş'tan derbiye sürpriz hazırlık! Yapay zeka işin içinde...">
Beşiktaş'tan derbiye sürpriz hazırlık! Yapay zeka işin içinde...
9 saat önce - Spor
Trend
Son güncellenme 20 dakika önce
Togg'da önemli gelişme... Merakla bekleniyordu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da önemli bir gelişme yaşandı. Togg'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Trugo'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak" denildi.
Haberin detayına git
Güncel
Son güncellenme 51 dakika önce
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 102 kişi tutuklandı
Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 102'si tutuklandı.
Haberin detayına git
Siyaset
Son güncellenme 3 saat önce
6'lı masada "İP" koptu kopacak... Kılıçdaroğlu'na jet yanıt! "Son noktayı Akşener koyar"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masada kendisine destek vermeyen Mansur Yavaş ve Meral Akşener ile ilgili isim vermeden sert söylemlerde bulunmuştu. Yavaş sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek mesajı vermiş fakat Akşener sessiz kalmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. Demirkol, "Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar" ifadelerini kullandı.
Haberin detayına git
Trend
Son güncellenme 2 saat önce
Türkiye rakiplerini solladı... 41 adet üretildi: Dost ülkede kullanılacak!
HAVELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (GVDS/DBDS) ürün ailesinin 41'incisi üretildi. 41'inci sistem, Pakistan Deniz Kuvvetleri için 2 adet MİLGEM sınıfı korvette kullanılmak üzere üretildi ve sistemin kabulleri yapıldı. DBDS, yeni eklenen kabiliyetleriyle dünya genelindeki benzerlerinin önüne geçmeyi de başardı.
Haberin detayına git
AKŞAM TV
Rusya ve Ukrayna ile görüşüp sonuç alabilen tek lider neden Erdoğan?
Başkan Erdoğan, ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarını ziyareti takip eden Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu Akşam TV'ye değerlendirdi.
Videoya git
Güncel
Son güncellenme 31 dakika önce
Dana ve kuzu karkas alım fiyatı belli oldu.... Kilogram başına 2 lira artırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dana karkas ve kuzu karkas alım fiyatını, kilogram başına 2 lira artırdıklarını bildirdi.
Haberin detayına git
Sporplus
Son güncellenme 37 dakika önce
Aykut Kocaman çılgınlığı! "İnkar etmeye gerek yok" dedi, ateşi yaktı...
Stefan Kuntz'a gelen tepkiler sonrası milli takım için Aykut Kocaman adı zikredilmeye başlandı. Daha önce kendisine yöneltilen milli takım sorusuna "Her Türk antrenör gibi görev almayı istiyorum" diyen Aykut Kocaman için sosyal medya ayağa kalktı. İşte ayrıntılar...
Haberin detayına git
Güncel
Son güncellenme 2 saat önce
Başkan Erdoğan açıkladı! Esir takasında dikkat çeken ayrıntı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esir takasıyla ilgili, "200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi." dedi.
Haberin detayına git
Siyaset
Son güncellenme 3 saat önce
Bakan Varank'tan muhalefete "fabrika" çıkışı! "Arpalıklara çevrildiği zamanlar geride kaldı"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı" söylemlerine sert yanıt verdi. Bakan Varank, "Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı." ifadelerini kullandı.
Haberin detayına git
AKŞAM TV
Geleneksel sporlarımız dünyaya açılıyor
Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Hadi Tunuslu katıldı.
Videoya git
Dünya
Son güncellenme 2 saat önce
Çin'den ABD'ye soğuk savaş uyarısı... Gerilim tırmanıyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin son dönemde Pekin'e karşı izlediği politikaları, iki ülke arasında soğuk savaş benzeri bir çatışma ve cepheleşmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.
Haberin detayına git
Magazin
Son güncellenme 3 saat önce
Sosyal medyada Ben Bu Cihana Sığmazam için Ozan Akbaba sesleri! EDHO fanları tek ses oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarının heyecanla bekledikleri Ben Bu Cihana Sığmazam, salı akşamı büyük bir reyting başarısıyla ekran macerasına başladı. Oktay Kaynarca ve Onur Tan imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, tüm reyting gruplarında birinci oldu. Ancak sosyal medyada dizi için Ozan Akbaba isteğinde bulunmaya başladılar. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fanları, BBCS'de de Ozan Akbaba'yı görmek istediklerini dile getirdiler. Öte yandan EDHO ile BBCS arasındaki dikkat çeken benzerlikler de sosyal medyada ilgi gördü.
Haberin detayına git
Dünya
Son güncellenme 4 saat önce
Yunanistan tüm dünyayı kandırıyormuş! Petrolü kaçırırken görüntülendi
Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki saldırılara karşı Rusya'ya yaptırım açıkladığı son dönemde Rus petrolünün Avrupa'ya gizli ve aktarmalı sevkiyatını görüntüledi.
Haberin detayına git
AKŞAM TV
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Akşam TV'ye konuştu
Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplantı sonrası Akşam TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Videoya git
Güncel
Son güncellenme 2 saat önce
Baba ile oğlunu öldürmüşlerdi... Korkunç cinayetin sanıklarına ceza yağdı!
Kayseri'de iki aile arasında alacak meselesi yüzünde başlayan tartışmada baba ile oğlu öldürülmüştü. Olayla bağlantısı olan tutuklanan 4 sanık, 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haberin detayına git
Dünya
Son güncellenme 5 saat önce
İran'da hükümete destek gösterileri
İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran'da cuma namazı sonrası "yönetime destek" yürüyüşü düzenlendi.
Haberin detayına git
Magazin
Son güncellenme 11 saat önce
Banu Ilıcalı ile motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan haber var... Taburcu oldu
Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de kızı Banu Ilıcalı ile motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı'nın kırık olan koluna platin takıldı. ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, taburcu oldu. Ilıcalı, ters yönden gelip kendisine çarpan aracın şoföründen şikayetçi olmadı.
Haberin detayına git
AKŞAM TV
Erdoğan'ın BM'deki mesajları neden önemli?
Başkan Erdoğan BM 77. Genel Kuruluna hitap etti. BM kürsüsünden dünyaya seslenen Başkan Erdoğan'ın mesajları neden önemli? Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu Akşam TV'ye değerlendirdi.
Videoya git
Sporplus
Son güncellenme 5 saat önce
Mauricio Lemos'a 73 milyonluk inanılması güç rakam! Sadece Fenerbahçeliler değil herkes şaşkın!
Fenerbahçe'de Mauricio Lemos konusu tekrar gündeme taşındı. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini yürüttüğü sırada kefil olarak Sarı-Lacivertlilere transfer ettirdiği Mauricio Lemos'un Fenerbahçe'ye faturası yaklaşık 73 milyon TL oldu.
Haberin detayına git
Sinema
Son güncellenme 34 dakika önce
Netflix'te izlenebilecek en iyi 5 Güney Kore filmi
2019 yapımı "Parazit" küresel bir fenomen olarak ortaya çıktığından bu yana, insanların Güney Kore sinemasına olan iştahı epey arttı. Netflix'te yer alan, gözden kaçmaması gereken 5 kaliteli Güney Kore filmini listeledik.
Haberin detayına git
Sporplus
Son güncellenme 4 saat önce
Ve Ertuğrul Sağlam hayırlı olsun! 1 yıl sonra Türkiye'ye geri döndü
Türkiye'de son olarak Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam 1 yıl aranın ardından geri dönüyor. Samsunspor, Bursaspor ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan eski teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberin detayına git
AKŞAM TV
Necip Fazıl Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı
Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 9'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.
Videoya git
Sinema
Son güncellenme 4 saat önce
En sevilen "Türk filmleri" araştırması sonuçlandı! "Selvi Boylum Al Yazmalım" şaşırtmadı
En sevilen "Türk filmleri" araştırması yayımlandı. Bin 100 katılımcıyla gerçekleştirilen "En sevilen Türk filmi" araştırmasının lideri "Selvi Boylum Al Yazmalım" oldu.
Haberin detayına git
Mor Papatya
Son güncellenme 3 saat önce
Tığ gibi yapan mercimek çorbası diyeti! Haftada 3 gün yaparak 3 kilo verin
Fit bir vücut için mercimek çorbası diyetini sizler için araştırdık. 3 günde tam 3 kilo verdiren bu diyette sadece çorba var. İstenmeyen kilolardan kısa sürede kurtulmanızı sağlar. İşte zayıflatan mercimek çorbası diyeti...
Haberin detayına git
Magazin
Son güncellenme 11 saat önce
Tuğçe Kandemir konseri kana bulandı! Bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Şarkıları ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, sahne aldığı Adıyaman'da konseri olaylı bir şekilde sonlandı. Tuğçe Kandemir'in konseri esnasında bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötür kavga çıktı. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Haberin detayına git
AKŞAM TV
Prof. Dr. Fatih Andı: Necip Fazıl Ödülleri edebiyat dünyamıza bereket getiriyor
Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti Üyesi Prof. Dr. Fatih Andı, Necip Fazıl Ödülleri'nin sadece açıklanırken değil tüm yıl boyunca büyük bir heyecanla beklendiğini söyledi.
Videoya git
Sporplus
Son güncellenme 4 saat önce
Abdülkerim Bardakcı'nın dünyası başına yıkıldı! "Skandal, olacak iş değil!"
Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmaması Galatasaraylıları kızdırmıştı. Öte yandan kadroda yapılan birçok değişikliğe rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın yine davet almaması Galatasaraylı taraftarları adeta çileden çıkardı. Sarı-Kırmızılar konuyla ilgili sosyal medyada Stefan Kuntz'a ateş püskürdü.
Haberin detayına git
Ekonomi
Son güncellenme 2 saat önce
Bakan Kirişci'den çiftçilere müjde! "Bugün hesaplarda olacak"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyar 681 milyon 39 bin 996 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Haberin detayına git
Siyaset
Son güncellenme 3 saat önce
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 çıkışı! "Şartlı bir anlaşmayı kabul etmeyiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili yaptığı açıklamada, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil" dedi.
Haberin detayına git
AKŞAM TV
Prof. Dr. Turan Karataş Akşam TV'ye konuştu
Necip Fazıl Ödülleri Jüri Heyeti üyelerinden Prof. Dr. Turan Karataş, ödül alacak isimleri belirlerken büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyledi.
Videoya git
Trend
Son güncellenme 4 saat önce
Ormanın derinliklerinde kendi imkanları ile yaptı! Görenler gözlerine inanamıyor
Bu görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. Son yıllarda YouTube üzerinden paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar büyük ilgi görüyor. Tek başına akıl almaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. İşte çok şaşıracağınız bir çalışma!
Haberin detayına git
Galeriye git
Trend
Son güncellenme 4 saat önce
Görenleri şok eden değişim adım adım böyle gerçekleşti! Hurdalıktan aldı servete çevirdi
Hurdalıktan aldığı arabayla yaptıklarını görenler gözlerine inanamadı. Görenleri şok eden değişim adım adım böyle gerçekleşti. Hurdalıktan aldığı arabanın resmen bir servete dönüşme hikayesi böyle görüntülendi... Hurdalıktan aldığı arabayla yaptıklarını görenler gözlerine inanamadı. Görenleri şok eden değişim adım adım böyle gerçekleşti. Hurdalıktan aldığı arabanın resmen bir servete dönüşme hikayesi böyle görüntülendi... İşte klasik otomobillerin ve 1969 model Camaro model aracın inanılmaz değişimleri...
Haberin detayına git
Galeriye git
Yaşam
Son güncellenme 4 saat önce
Burçlara göre en büyük korkunuz nedir? Bilinçaltımızda gizleniyor
Burçlara göre en büyük korkunuz nedir? Bilinçaltımızda gizlenen korkularımızı burçlarla yorumlayabilir miyiz? İşte en belirgin özelliklerinden yola çıkarak burçların etkisiyle oluştuğu düşünülen en büyük korkularınız...
Haberin detayına git
Galeriye git
Güncel
Son güncellenme 5 saat önce
Terörden temizlenmişti... Diyarbakır'da kırmızı-beyaz sesleri adeta yankılandı
Diyarbakır bu yıl birbirinden renkli etkinliklere imza attı. Kentte düzenlenen 12. karpuz festivalinin ardından büyük bir konser verildi. Konserde Diyarbakırlıların kırmızı-beyaz sesleri terörden temizlenene şehirde adeta yankılandı.
Haberin detayına git
Trend
Son güncellenme 5 saat önce
Efsane model geri dönüyor! Renault 1980'lere damgasını vuran otomobili görücüye çıkardı
1980'lere damgasını vuran Reanult 5 modeli geri dönüyor. Fransız otomobil devi Reanult, 80'li yıllarda popüler olan 1980'lerin R5 Turbo ve R5 Turbo 2 modellerinin tamamen elektrikli versiyonu olan R5 Turbo 3E'yi tanıttı.
Haberin detayına git