Spor Haberleri

'Her şey bizim elimizdeydi çok yazık oldu' Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katılmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde olaylı derbiyle ilgili yorum yaptı.