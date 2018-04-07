Spor Haberleri

Foto Galeri
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Futbolculardan Şenol Güneş paylaşımları!
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Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde atıldı!
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Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor
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Nuri Şahin 'en sadık' oyuncular listesinde
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Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında
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Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri
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Rahman Buğra Çağıran'ın otomobili şaşırtıyor
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Kulüpler Birliği'den olaylı
derbiyle ilgili açıklama!
Kulüpler Birliği Vakfı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayları kınadı.
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ÇOK SERT TEPKİ!
'Kurşunlanması mı lazım?'
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından Fotomaç Gazetesi Muhabiri Emre Bol'un olay sözlerine Erman Toroğlu'ndan sert yanıt geldi.
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Beşiktaş'ta durmak yok!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
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Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Sivasspor arasındaki istatistiklerde geride kalan 23 karşılaşmada bordo-mavililerin galibiyetlerde 12-6 üstünlüğü bulunuyor.
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Olaylı derbi hakkında futbolcuların çarpıcı paylaşımları!
Olaylı derbi hakkında futbolcuların çarpıcı paylaşımları!
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Gözaltına alınmışlardı, serbest bırakıldılar!
Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında idari işlem yapılan 32 taraftar nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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3-0 hükmen ve saha kapama
Federasyonun F.Bahçe’yi 3-0 hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor. Bu durumda Beşiktaş, Akhisar’la 9 Mayıs’ta kupa finaline çıkacak. Kanarya’ya saha kapatma cezası da verilecek!..
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Fenerbahçe'den ilk açıklama! 'Tolga Zengin...'
Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş ile oynana Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında çıkan olaylar sonrası resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.
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'Bu derbi maçları özellikle de Fenerbahçe...'
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
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