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Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
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Burak Yılmaz: O penaltıyı nasıl atamadım hala şok içindeyim
Burak Yılmaz: O penaltıyı nasıl atamadım hala şok içindeyim

Burak Yılmaz: O penaltıyı nasıl atamadım hala şok içindeyim

90+8'inci dakikada güldük
90+8'inci dakikada güldük

90+8'inci dakikada güldük

Maç sonrası skandal sözler
Maç sonrası skandal sözler

Maç sonrası skandal sözler

Şampiyon yurda döndü! Ampute Milli Futbol Takımı coşkuyla karşılandı
Şampiyon yurda döndü! Ampute Milli Futbol Takımı coşkuyla karşılandı

Şampiyon yurda döndü! Ampute Milli Futbol Takımı coşkuyla karşılandı

A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz dönemi
A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz dönemi

A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz dönemi

Ampute Milli Takıma tebrik mesajı
Ampute Milli Takıma tebrik mesajı

Ampute Milli Takıma tebrik mesajı

Gine'deki askeri darbe sonrası Liverpool'lu futbolcu Naby Keita ülkede mahsur kaldı
Gine'deki askeri darbe sonrası Liverpool'lu futbolcu Naby Keita ülkede mahsur kaldı

Gine'deki askeri darbe sonrası Liverpool'lu futbolcu Naby Keita ülkede mahsur kaldı

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik telefonu
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik telefonu

Arda Güler, Jose Sosa ile yaşadığı frikik pozisyonuna dair konuştu
Arda Güler, Jose Sosa ile yaşadığı frikik pozisyonuna dair konuştu

Arda Güler, Jose Sosa ile yaşadığı frikik pozisyonuna dair konuştu

Rüştü Reçber 6-0 biten maçın galibiyetine ilişkin konuştu… “Karşıda oynayan futbolcuların hepsi bizim arkadaşımız o yüzden sevincimiz abartılı olmadı.”
Rüştü Reçber 6-0 biten maçın galibiyetine ilişkin konuştu… “Karşıda oynayan futbolcuların hepsi bizim arkadaşımız o yüzden sevincimiz abartılı olmadı.”

Rüştü Reçber 6-0 biten maçın galibiyetine ilişkin konuştu… “Karşıda oynayan futbolcuların hepsi bizim arkadaşımız o yüzden sevincimiz abartılı olmadı.”

Transanatolia 2021 heyecanı
Transanatolia 2021 heyecanı

Transanatolia 2021 heyecanı

TFF'den seyirci kararı
TFF'den seyirci kararı

TFF'den seyirci kararı

Lionel Messi, PSG'de
Lionel Messi, PSG'de

Lionel Messi, PSG'de

“Türk'ün gücünü gösterdim”
“Türk'ün gücünü gösterdim”

“Türk'ün gücünü gösterdim”

Cornelius'a coşkulu karşılama
Cornelius'a coşkulu karşılama

Cornelius'a coşkulu karşılama

Messi'nin ayrılık gözyaşları
Messi'nin ayrılık gözyaşları

Messi'nin ayrılık gözyaşları

Altın çocuk Mete yurda döndü
Altın çocuk Mete yurda döndü

Altın çocuk Mete yurda döndü

Mete Gazoz sözünü tuttu! Henüz 18 yaşındayken bakın ne demişti
Mete Gazoz sözünü tuttu! Henüz 18 yaşındayken bakın ne demişti

Mete Gazoz sözünü tuttu! Henüz 18 yaşındayken bakın ne demişti

Başkan Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti
Başkan Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

Başkan Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirdi
Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirdi

Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirdi

Başkan Erdoğan, Milli Takımımızı ve EURO 2020'yi yorumladı
Başkan Erdoğan, Milli Takımımızı ve EURO 2020'yi yorumladı

Başkan Erdoğan, Milli Takımımızı ve EURO 2020'yi yorumladı

Kenan Karaman Türkiye'den teklif aldı mı? Transfer sorusuna cevap
Kenan Karaman Türkiye'den teklif aldı mı? Transfer sorusuna cevap

Kenan Karaman Türkiye'den teklif aldı mı? Transfer sorusuna cevap

Okay Yokuşlu'dan İtalya maçı öncesi iddialı sözler: Serilerini bozacağız
Okay Yokuşlu'dan İtalya maçı öncesi iddialı sözler: Serilerini bozacağız

Okay Yokuşlu'dan İtalya maçı öncesi iddialı sözler: Serilerini bozacağız

Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır'a cevap
Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır'a cevap

Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır'a cevap

Şenol Güneş maç sonrası o ismi övdü: Çok iyiydi
Şenol Güneş maç sonrası o ismi övdü: Çok iyiydi

Şenol Güneş maç sonrası o ismi övdü: Çok iyiydi

Başkan 6 transfer müjdesi birden verdi
Başkan 6 transfer müjdesi birden verdi

Başkan 6 transfer müjdesi birden verdi

Ali Koç'tan Emre Belözoğlu sözleri
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu sözleri

Ali Koç'tan Emre Belözoğlu sözleri

Fenerbahçe'nin yeni hocasını Servet Çetin açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni hocasını Servet Çetin açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını Servet Çetin açıkladı

Merih Demiral: Cristiano Ronaldo'ya Türkçe öğretiyorum
Merih Demiral: Cristiano Ronaldo'ya Türkçe öğretiyorum

Merih Demiral: Cristiano Ronaldo'ya Türkçe öğretiyorum

Bakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'u kabul etti
Bakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'u kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'u kabul etti

Chelsea taraftarı, Şampiyonlar Ligi kupasını böyle kutladı
Chelsea taraftarı, Şampiyonlar Ligi kupasını böyle kutladı

Chelsea taraftarı, Şampiyonlar Ligi kupasını böyle kutladı

Halil Dervişoğlu'ndan Burak Yılmaz sözleri
Halil Dervişoğlu'ndan Burak Yılmaz sözleri

Halil Dervişoğlu'ndan Burak Yılmaz sözleri

Altay Bayındır'ın sakatlığı ciddi mi? Açıkladı
Altay Bayındır'ın sakatlığı ciddi mi? Açıkladı

Altay Bayındır'ın sakatlığı ciddi mi? Açıkladı

Burak Elmas: Belki de Galatasaray tarihinin en önemli seçimi
Burak Elmas: Belki de Galatasaray tarihinin en önemli seçimi

Burak Elmas: Belki de Galatasaray tarihinin en önemli seçimi

Ravil Tagir yeni adresini açıkladı: Seneye inşallah oraya gideceğim
Ravil Tagir yeni adresini açıkladı: Seneye inşallah oraya gideceğim

Ravil Tagir yeni adresini açıkladı: Seneye inşallah oraya gideceğim

Necip Uysal'dan sürpriz karar
Necip Uysal'dan sürpriz karar

Necip Uysal'dan sürpriz karar

Burak Yılmaz'dan transfer sözleri! Aldığı teklifi açıkladı
Burak Yılmaz'dan transfer sözleri! Aldığı teklifi açıkladı

Burak Yılmaz'dan transfer sözleri! Aldığı teklifi açıkladı

Burak'tan yüzleri güldüren şampiyonluk kutlaması: Anne bak hocam
Burak'tan yüzleri güldüren şampiyonluk kutlaması: Anne bak hocam

Burak'tan yüzleri güldüren şampiyonluk kutlaması: Anne bak hocam

Başkan Erdoğan millilerimizi tebrik etti, Burak Yılmaz esprisi yüzleri güldürdü
Başkan Erdoğan millilerimizi tebrik etti, Burak Yılmaz esprisi yüzleri güldürdü

Başkan Erdoğan millilerimizi tebrik etti, Burak Yılmaz esprisi yüzleri güldürdü

Geceye damga vuran an! Ali Koç konuşurken birden...
Geceye damga vuran an! Ali Koç konuşurken birden...

Geceye damga vuran an! Ali Koç konuşurken birden...

'Rambo Okan' derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırdı
'Rambo Okan' derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

'Rambo Okan' derbi sonrası Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

Başkan Erdoğan'dan amatör futbolculara: Bunu inceleteyim
Başkan Erdoğan'dan amatör futbolculara: Bunu inceleteyim

Başkan Erdoğan'dan amatör futbolculara: Bunu inceleteyim

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek
Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

Çağlar Söyüncü'den 'Mirhan Bebek'e destek
Çağlar Söyüncü'den 'Mirhan Bebek'e destek

Çağlar Söyüncü'den 'Mirhan Bebek'e destek

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı
Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

Milli takımımız Almanya'da
Milli takımımız Almanya'da

Milli takımımız Almanya'da

'Düşündüğümüz satışlarımız vardı ama talep gelmedi'
'Düşündüğümüz satışlarımız vardı ama talep gelmedi'

'Düşündüğümüz satışlarımız vardı ama talep gelmedi'

Bir Dakikada Spor
Bir Dakikada Spor

Bir Dakikada Spor

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi
Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi