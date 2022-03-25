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Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
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Başkan Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti
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Altay Bayındır'ın sakatlığı ciddi mi? Açıkladı
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