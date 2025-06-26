Jose Mourinho onu istedi! Uğurcan Çakır, Fenerbahçe yolunda

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Fenerbahçe'den Orkun Kökçü sürprizi! Bonservisini bile duyurdular Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir orta saha geldi. Sarı-lacivertlilerin Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edilirken milli oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte detaylar...

Ve tarih verildi! Victor Osimhen için geri sayıma geçildi Victor Osimhen belirsizliği sürerken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Juventus'un çok istediği Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in kararını ne zaman vereceği belli oldu. İşte detaylar...