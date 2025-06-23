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Haberler
  • 23 Haziran 2025 Pazartesi 14:52

Fenerbahçe'den Orkun Kökçü sürprizi! Bonservisini bile duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir orta saha geldi. Sarı-lacivertlilerin Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edilirken milli oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte detaylar...

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