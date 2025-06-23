Fenerbahçe'den Orkun Kökçü sürprizi! Bonservisini bile duyurdular

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Ve tarih verildi! Victor Osimhen için geri sayıma geçildi Victor Osimhen belirsizliği sürerken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Juventus'un çok istediği Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in kararını ne zaman vereceği belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray'a cevap verdi: İşte Dusan Vlahovic'in kararı... Dusan Vlahovic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi geri çevirmişti. Ardından yıldız golcü için devreye giren Galatasaray da teklifini yaptı. İşte Vlahovic'in cevabı ve kararı...