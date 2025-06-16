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Haberler
  • 16 Haziran 2025 Pazartesi 11:35

Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaştı kaldı

Arda Güler, A Milli Takım'ın maçları sonrasında Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katıldı. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile samimi bir poz veren Arda Güler, yeni hocasını çok şaşırttı. İşte detaylar...

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