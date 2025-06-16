Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaştı kaldı

DİĞER GALERİLER

Fenerbahçe'de mutlu sona geri sayım! Heung-min Son'da anlaşma an meselesi Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemde olan Heung-min Son ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon! Fenerbahçe'ye büyük fark attılar Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın gelirinin paylaşımında da zirvede yer aldı. İşte sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe'ye büyük fark attığı yayın gelirinin takımlara dağılımı...