Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray'a cevap verdi: İşte Dusan Vlahovic'in kararı...

Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! 3 ayrılıktan 70 milyon euro gelir

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertliler özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan 3 isim için planını yaptı. İşte detaylar...