Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray'a cevap verdi: İşte Dusan Vlahovic'in kararı...

Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! 3 ayrılıktan 70 milyon euro gelir
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertliler özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan 3 isim için planını yaptı. İşte detaylar...
Arda Güler turnayı gözünden vurdu! Beklenen haber sonunda geldi
Real Madrid'de teknik direktörlük görevine resmen başlayan Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki maçında Arda Güler'e ilk 11'de şans verecek. İspanyol basını, genç yıldızın “ilk 11 savaşını kazandığını” belirtti.
Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaştı kaldı
Arda Güler, A Milli Takım'ın maçları sonrasında Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katıldı. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile samimi bir poz veren Arda Güler, yeni hocasını çok şaşırttı. İşte detaylar...