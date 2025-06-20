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Haberler
  • 20 Haziran 2025 Cuma 15:07

Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray'a cevap verdi: İşte Dusan Vlahovic'in kararı...

Dusan Vlahovic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi geri çevirmişti. Ardından yıldız golcü için devreye giren Galatasaray da teklifini yaptı. İşte Vlahovic'in cevabı ve kararı...

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Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! 3 ayrılıktan 70 milyon euro gelir

Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! 3 ayrılıktan 70 milyon euro gelir

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertliler özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan 3 isim için planını yaptı. İşte detaylar...

Arda Güler turnayı gözünden vurdu! Beklenen haber sonunda geldi

Arda Güler turnayı gözünden vurdu! Beklenen haber sonunda geldi

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine resmen başlayan Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki maçında Arda Güler'e ilk 11'de şans verecek. İspanyol basını, genç yıldızın “ilk 11 savaşını kazandığını” belirtti.

Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaştı kaldı

Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaştı kaldı

Arda Güler, A Milli Takım'ın maçları sonrasında Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katıldı. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile samimi bir poz veren Arda Güler, yeni hocasını çok şaşırttı. İşte detaylar...
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