Arda Güler turnayı gözünden vurdu! Beklenen haber sonunda geldi

DİĞER GALERİLER

Xabi Alonso gözlerine inanamadı! Arda Güler'i görünce şaştı kaldı Arda Güler, A Milli Takım'ın maçları sonrasında Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kampına katıldı. İspanyol devinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile samimi bir poz veren Arda Güler, yeni hocasını çok şaşırttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de mutlu sona geri sayım! Heung-min Son'da anlaşma an meselesi Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemde olan Heung-min Son ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...