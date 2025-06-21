Ve tarih verildi! Victor Osimhen için geri sayıma geçildi

Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray'a cevap verdi: İşte Dusan Vlahovic'in kararı...
Dusan Vlahovic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi geri çevirmişti. Ardından yıldız golcü için devreye giren Galatasaray da teklifini yaptı. İşte Vlahovic'in cevabı ve kararı...
Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! 3 ayrılıktan 70 milyon euro gelir
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertliler özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan 3 isim için planını yaptı. İşte detaylar...