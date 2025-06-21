Ve tarih verildi! Victor Osimhen için geri sayıma geçildi

Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray'a cevap verdi: İşte Dusan Vlahovic'in kararı...

Dusan Vlahovic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi geri çevirmişti. Ardından yıldız golcü için devreye giren Galatasaray da teklifini yaptı. İşte Vlahovic'in cevabı ve kararı...