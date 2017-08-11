- TRT’nin dizi atağı sürüyor
- Yeni kanalı belli oldu
- Diriliş Ertuğrul dizisine sürpriz isim!
- Büyük şok! İlk bölümde yayından kaldırıldı
- Bir dizi daha final yapıyor!
- Final yapmadan bitirildi!
- RTÜK duyurdu! Beyaz TV'ye ceza kesildi
- Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme!
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Kötü haber
geldi!
- Evlendiği adam ikiziymiş
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Ana haber spikeri oldu!
Usta oyuncu Oktay Kaynarca'dan büyük sürpriz. ATV ana haber spikeri oldu.
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Erbil'den sonra o da gitti
Star TV’de Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Nergis Kumbasar’ın başrolü paylaştığı ‘Türk Malı’nda geçen hafta olay çıkmıştı...
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Fi'de şok! O isim ayrıldı
Oyuncu Merve Çağıran, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
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Yeni kanalları belli oldu
Erler Film'in patronu, duayen sinemacı Türker İnanoğlu'nun yeni dizisi 'Sarı Melekler'in kanalı belli oldu. Senaryosunu Resul Ertaş'ın yazdığı dizi Kanal D'de seyirciyle buluşacak.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 5 yeni oyuncu
Yeni sezon çekimleri Karadeniz'de yapılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna 5 yeni isim dahil oldu.
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Bizim Hikaye'nin yayın tarihi belli oldu
Fox TV ekranlarında büyük bir merakla beklenen Bizim Hikaye'nin yayın tarihi belli oldu.
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Zuhal gitti yerine bakın kim geldi
Star TV aldığı kararla evlilik programını kaldırıp Zuhal Topal'ı kanaldan gönderdi. Topal'ın, yerine başarılı gazeteci Balçiçek İlter getirildi.
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Game of Thrones, 7. sezonuyla kendi rekorunu kırdı
Game of Thrones dizisi, bölümlerin internete sızması, HBO'nun hacklenmesi ve sosyal medyada sürekli ‘spoiler'ların yayılmasına rağmen bu sene yine kendi rekorunu kırdı.
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Aras dizisinde Aras Bulut'un babasını kim canlandıracak
Show TV'nin yeni dizisi Aras'ın cast çalışmaları sürüyor.
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