Esra Erol canlı yayında... Yeni sezonda yeni bir formatla izleyicinin karşısına geçen başarılı sunucu Esra Erol, hafta içi her gün birçok kişinin barışmasına öncülük ediyor. Geçtiğimiz senelerde adından sıkça söz ettiren fenomen gelin adayı Songül, eşinin sıkça yalan söylediği iddialarıyla Esra Erol’da programına konuk oldu.