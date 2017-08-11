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Canlı yayında büyük şok!
Canlı yayında büyük şok!
Çukur dizisine bomba transfer!
Çukur dizisine bomba transfer!
Şevkat Yerimdar'a kötü haber!
Şevkat Yerimdar'a kötü haber!
Bomba haber! Final mi yapıyor?
Bomba haber! Final mi yapıyor?
Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme!
Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme!
Diriliş Ertuğrul şoka soktu!
Diriliş Ertuğrul şoka soktu!
ŞOK! Diziden ayrılıyor mu?
ŞOK! Diziden ayrılıyor mu?
Huzurevinde skandal görüntüler! Zahide Yetiş, isyan etti...
Huzurevinde skandal görüntüler! Zahide Yetiş, isyan etti...
Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!
Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer!
Esra Erol canlı yayında...
Esra Erol canlı yayında... Yeni sezonda yeni bir formatla izleyicinin karşısına geçen başarılı sunucu Esra Erol, hafta içi her gün birçok kişinin barışmasına öncülük ediyor. Geçtiğimiz senelerde adından sıkça söz ettiren fenomen gelin adayı Songül, eşinin sıkça yalan söylediği iddialarıyla Esra Erol’da programına konuk oldu.
TRT Genel Müdürü'nden Diriliş Ertuğrul açıklaması
TRT Genel Müdürü'nden Diriliş Ertuğrul açıklaması
Gömüldüğü mezardan çıktı, Zahide Yetiş'in ağzı açık kaldı
Gömüldüğü mezardan çıktı, Zahide Yetiş'in ağzı açık kaldı
‘Eşim beni benimle aldattı‘
‘Eşim beni benimle aldattı‘
Sibel Can'a çok kötü haber!
Sibel Can'a çok kötü haber!
Çukur dizisine sürpriz isim
Çukur dizisine sürpriz isim
Ertuğrul'un ölüm haberiyle yıkıldılar!
Ertuğrul'un ölüm haberiyle yıkıldılar!
Fatih dizisinden Kenan İmirzalıoğlu'na ait ilk kare yayınlandı!
Fatih dizisinden Kenan İmirzalıoğlu'na ait ilk kare yayınlandı!
'Beyaz Show'da son dakika gelişmesi
'Beyaz Show'da son dakika gelişmesi
Yasemin Bozkurt'a büyük şok!
Yasemin Bozkurt'a büyük şok! Kanal D ekranlarında yayınlanan Yasemin Bozkurt'un sunduğu 'Hayatın Penceresi'nden adlı programın yayından kalktığını yapım şirketi yaptığı bir açıklama ile duyurdu.<
Mehmet Bozdağ: Game of Thrones'tan daha iyi projeler çıkaracak gücümüz var
Mehmet Bozdağ: Game of Thrones'tan daha iyi projeler çıkaracak gücümüz var
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Kurtlar Vadisi için flaş karar!

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