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Daha ince ve fit görünmek, göbek çevresindeki yağlardan kurtulmak, kilo problemi olan pek çok kişinin hayali.
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Sigaranın cinsini değiştirerek kanserden kurtulmak mümkün mü?
Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Sak, "Aslına bakıldığında sigaranın cinsini değiştirerek kanser olmaktan kurtulamıyorsunuz ancak hangi kansere yakalanacağınızı farklı sigaralara yönelerek seçmeniz mümkün" dedi.
SAĞLIK
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8 kilo tümöründen Türkiye’de kurtuldu
Azerbaycan’da yaşayan ve boynunda 8 kiloya yakın bir büyüklükte tümör olan 35 yaşındaki Mikail Mustafayev üç defa Azerbaycan ve başka ülkelerde ameliyat olduktan sonra Türkiye’ye geldi. Mustafayev, Türkiye’de 7 saat süren bir ameliyatın ardından tümöründen kurtuldu.
SAĞLIK
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KOAH'ın en ciddi riski sigara
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, KOAH'ın en ciddi risk faktörünün sigara olduğunu belirterek, KOAH başta olmak üzere sigaranın yol açtığı pek çok hastalığı önlemek ve korunmak için sigaranın bırakılması gerektiğini anlattı.
SAĞLIK
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Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?
Diyabet hastalığı, yani halk arasında bilinen adı ile şeker hastalığı vücutta insülin hormonunun salgılanmamasından, vücutta bulunan insülinin yeterli miktarda kullanılamamasından veya gebelik döneminde hormonal dengelerin değişmesinden kaynaklı olarak meydana gelir.
SAĞLIK
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Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
ABD Kalp Derneği, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tansiyon hastalarının daha erken tedavi edilebilmeleri için yüksek tansiyon sınırının "14'e dokuz"dan, "13'e sekiz"e indirildiğini açıkladı.
SAĞLIK
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Yaralar daha çabuk iyileşecek
Son dönemde büyük ilerleme kaydeden genetik bilimi, yaraların iyileşme sürecinde vücudun günlük ritminin etkisi olduğunu ortaya koydu.
SAĞLIK
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Baba olmak isteyen az yağlı süt içsin!
Yapılan araştırmaya göre işlenmiş et, patates, yağlı süt ürünleri, tam yağlı süt, peynir, kahve, tatlılar açısından zengin bir diyet spermi olumsuz yönde etkiliyor
SAĞLIK
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Gebelikte cilt çatlaklarına dikkat!
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Evrim Aksoy, gebelik döneminde cilt çatlaklarına karşı uyardı.
SAĞLIK
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B12 vitamini eksikliği nasıl giderilir?
B12 vitamin eksikliği, kansızlık, çarpıntı, halsizlik, çabuk yorulma belirtileriyle ortaya çıkabiliyor. Peki, B12 tedavisi nasıl yapılır?
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