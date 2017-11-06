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Migrene antikor tedavisi geliştirildi!
Migrene antikor tedavisi geliştirildi!
Avustralya'nın Victoria eyaleti ötenaziyi yasallaştırdı
Avustralya'nın Victoria eyaleti ötenaziyi yasallaştırdı
'Bekarlık sultanlıktır diyenlere' kötü haber!
'Bekarlık sultanlıktır diyenlere' kötü haber!
Bilim insanları kelliğe çare buldu
Bilim insanları kelliğe çare buldu
Yoksul ülkelerde satılan ilaçların yüzde 11'i sahte
Yoksul ülkelerde satılan ilaçların yüzde 11'i sahte
Antibiyotik kullanımında Avrupa birincisiyiz
Antibiyotik kullanımında Avrupa birincisiyiz
Burun estetiğinde anahtar kelime: Doğallık
Burun estetiğinde anahtar kelime: Doğallık
Meme kanserinde protein analizleriyle erken tanı hedefi
Meme kanserinde protein analizleriyle erken tanı hedefi
Diş eti kanamalrını hafife almayın
Diş eti kanamalrını hafife almayın
Kışın neden fazla kilo alınır?
Kışın neden fazla kilo alınır? Vücut direncinin azalması ve hastalıklara karşı bağışıklığın düşmesiyle kış mevsiminde beslenme oldukça önem kazanır. Soğuk kış günlerinde düşen motivasyon ve artan hareketsizlik de eklenince grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere hastalıklara yakalanmak kolaylaşır. Diyet Kapımda diyetisyenleri kışın beslenme düzenimizle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler…
Beynin elektrik bağlantılarının haritası çıkarıldı
Beynin elektrik bağlantılarının haritası çıkarıldı
Sağlık Bakanlığından 'sezaryen' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'sezaryen' açıklaması
Doğum kontrol hapları varis oluşumunu kolaylaştırıyor
Doğum kontrol hapları varis oluşumunu kolaylaştırıyor
Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi!
Antibiyotik direncine neden olan bakterinin gen transferi engellendi!
Günde üç fincan kahve içmek diyabet, kalp rahatsızlıkları, bunama ve kanserden koruyor
Günde üç fincan kahve içmek diyabet, kalp rahatsızlıkları, bunama ve kanserden koruyor
Bu özellik sadece zeki insanlarda var...
Bu özellik sadece zeki insanlarda var...
Huzursuz bağırsak sendromu kadınlarda 2-3 kat daha fazla
Huzursuz bağırsak sendromu kadınlarda 2-3 kat daha fazla
Aşırı kilo zekadan çalıyor
Aşırı kilo zekadan çalıyor
Sigarayı çayla içenlere kötü haber!
Sigarayı çayla içenlere kötü haber! Kanser başta olmak üzere, birçok hastalığın nedenleri arasında ilk sırada yer alan sigaranın, çayla birlikte daha da zararlı hale geldiği, bunun özellikle yemek borusu kanserine zemin hazırladığı bildirildi.<
Kaşıkla sağlık testi: Kaşığı dilinize koyun ve biraz bekleyin!
Kaşıkla sağlık testi: Kaşığı dilinize koyun ve biraz bekleyin!
Gözyaşının sağdan ya da soldan gelmesinin anlamı var mı?
Gözyaşının sağdan ya da soldan gelmesinin anlamı var mı?
İşte milli kalp pompamız Istanbul Kalp
İşte milli kalp pompamız Istanbul Kalp

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Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir