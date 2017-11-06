Kışın neden fazla kilo alınır? Vücut direncinin azalması ve hastalıklara karşı bağışıklığın düşmesiyle kış mevsiminde beslenme oldukça önem kazanır. Soğuk kış günlerinde düşen motivasyon ve artan hareketsizlik de eklenince grip ve soğuk algınlığı başta olmak üzere hastalıklara yakalanmak kolaylaşır. Diyet Kapımda diyetisyenleri kışın beslenme düzenimizle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler…