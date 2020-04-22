Kıyafete göre çanta kombinleri

Çantalar kıyafetlerin en önemli tamamlayıcısıdır. Bazen hangi renk çanta hangi kıyafete gidiyor karar vermek zor oluyor. Peki, kıyafete göre çanta nasıl seçilir? Sizin için hazırladığımız çanta ve kıyafet kombinlerine bayılacaksınız. İşte çantalarla uyumlu renk kombinleri...