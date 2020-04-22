Yeni trend gül havuzunda terapi! Isparta'ya ilk turlar gül bahçelerinde başladı
2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak
Evde batik tişört nasıl yapılır? Kendi tişörtünüzü tasarlamanın yöntemleri
Bu gelinlikler yaza damga vuracak! 2020 yaz mevsiminin gelinlik trendi
2020 yaz ev koleksiyonunda ön planda olan renkler
2020 yazına damga vuracak takı trendleri
2020 yaz takı ve aksesuar modası merak ediliyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla gardıroplarını yenileyenler 2020 takı trendini takip ediyor. 2020'nin takı trendinde zincir takılar, incili aksesuarlar, renkli bileklikler ve gerdanlıkları vitrinlerde göreceğiz. İşte birbirinden farklı 2020 yaz modasına uygun takı aksesuarları…
Kıyafete göre çanta kombinleri
Çantalar kıyafetlerin en önemli tamamlayıcısıdır. Bazen hangi renk çanta hangi kıyafete gidiyor karar vermek zor oluyor. Peki, kıyafete göre çanta nasıl seçilir? Sizin için hazırladığımız çanta ve kıyafet kombinlerine bayılacaksınız. İşte çantalarla uyumlu renk kombinleri...
Evin havasını değiştiren bitkiler Ev için dekoratif bitki çeşitleri
Evde vakit geçirmenin lüks olmaktan çıktığı şu günlerde birçok insan vaktini evde dekorasyon fikirlerine harcıyor. Bunlardan biri de evin havasını değiştiren bitkiler. Yeşilliğe hasret kaldığımız şu günlerde evin en güzel köşelerine en popüler bitkilere yer vermeye ne dersiniz?
Defileler sanal ortama mı taşınıyor?
COVİD-19 salgın sürecinin etkilediği sektörlerin başında moda dünyası geliyor. Birçok defile iptal olurken, markalar bu duruma çeşitli alternatifler arıyor. Eğitimden ticarete kadar birçok sektör sanal ortama taşınırken moda dünyasında ne gibi değişiklikler olacak? Dijital defile dönemi mi başlıyor? İşte ayrıntılar…
Evde kıyafet dikmenin püf noktaları? Eski kıyafetler nasıl değerlendirilir?
"Hep kendi kıyafetlerimi tasarlamak istedim, ama vakit bulamadım" diyenler için makası eline alma vakti geldi. Evde bolca vaktin olduğu şu günlerde eski kıyafetlerden yeni tasarım oluşturmanın tam zamanı. Evde eski kıyafetlerinizi değerlendirerek basit yöntemlerle ortaya yeni bir ürün çıkarmanın ipuçlarını sizler için hazırladık. İşte evde kıyafet dikmenin püf noktaları…
Vitrinlerdeki maske modası sizi yanıltmasın
Maske modası akımı başladı. Giyim sektöründe moda haline dönüşen çeşitli renk ve tasarımlardaki maskeler için uzmanlardan uyarı geldi. Söz konusu maskelerin sağlıklı olmadığını belirten uzmanlar, maskenin aksesuar amaçlı kullanımının doğru olmadığını vurguladı. İşte maske modasının zararları...
Dünyada ilginç koronavirüs tasarımları
Birçok ülkenin mücadele etmeye devam ettiği koronavirüs salgını, tasarım ve moda dünyasını da etkiledi. Koronavirüs kolyesi yapan şirket bile var. İşte koronavirüsün sebep olduğu ilginç tasarımlar…
Her ne kadar şu an evden çıkamıyor olsak da koronavirüs süreci geçince bahar ve yaz mevsimi bizleri bekliyor. Peki, yaza başlangıç kıyafetleri hazır mı? Hazır karantina günlerinde evde vakit varken kışlıkları kaldırmanın ve düzenlemenin tam zamanı. İşte size kışlık kıyafetleri kaldırmada işinizi kolaylaştıracak öneriler…
Koronavirüse karşı evde kıyafet temizliği ve trendler
Koronavirüse karşı kıyafet temizliği nasıl yapılır? Koronavirüs modası nedir? gibi sorular İnternette araştırılıyor. Koronavirüse karşı beslenmeye, spora dikkat ederken giyime de dikkat etmek gerekiyor. Evde sıkılanlar ev kıyafetleri ve trendleri araştırıyor. Peki, virüslerden korunmak için kıyafet temizliğine nasıl dikkat edilmesi gerekiyor? Trendlerden temizliğe kadar işte cevaplar...
En Yeniler
Yeni trend gül havuzunda terapi
Dudak uçuğunun hemen geçmesini istiyorsanız...
7 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçları sürpriz teklifler bekliyor?