5 VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Türkiye geneli hava durumu tahmini

ADN ADY AFY AĞR AMS ANK ANT ART AYD BAL BİL BNG BTL BOL BUR BRS ÇNK ÇNK ÇRM DNZ DİY EDR ELZ ERN ERM ESK GAZ GİR GMŞ HKR HTY ISP MER İST İST İZR KRS KAS KAY KRK KIR KCL KON KTH MLT MNS MRŞ MRD MUĞ MUŞ NEV NİĞ ORD RİZ SAK SMN SRT SNP SİV TEK TOK TRB TUN ŞAN UŞK VAN YZG ZON AKS BAY KRM KRK BAT ŞRK BRT ARD IĞD YAL KRB KLS OSM DÜZ

İSTANBUL Hava Durumu

  • Cuma
    18°
    Kısmen güneşli ve sağanak yağışlı
    12,9
  • Cumartesi
    20°
    Güneşli
    11,3
  • Pazar
    23°
    Çoğunlukla güneşli
    9,3
  • Pazartesi
    24°
    Çoğunlukla güneşli
    13
  • Salı
    26°
    Aralıklı bulutlar
    13

ANKARA Hava Durumu

  • Cuma
    19°
    Çoğunlukla güneşli
    5,6
  • Cumartesi
    19°
    Güneşli
    11,1
  • Pazar
    22°
    Güneşli
    7,4
  • Pazartesi
    27°
    Güneşli
    7,4
  • Salı
    29°
    Kısmen güneşli
    9,3

İZMİR Hava Durumu

  • Cuma
    24°
    Çok bulutlu
    16,7
  • Cumartesi
    25°
    Güneşli
    18,5
  • Pazar
    28°
    Güneşli
    13
  • Pazartesi
    29°
    Güneşli
    13
  • Salı
    27°
    Kısmen güneşli
    14,8

ADANA Hava Durumu

  • Cuma
    29°
    Çoğunlukla güneşli
    13
  • Cumartesi
    28°
    Çoğunlukla güneşli
    11,1
  • Pazar
    31°
    Güneşli
    7,4
  • Pazartesi
    33°
    Güneşli
    9,3
  • Salı
    32°
    Güneşli
    11,1

BURSA Hava Durumu

  • Cuma
    19°
    Çok bulutlu
    9,3
  • Cumartesi
    21°
    Güneşli
    7,4
  • Pazar
    25°
    Güneşli
    7,4
  • Pazartesi
    27°
    Güneşli
    5,6
  • Salı
    30°
    Aralıklı bulutlar
    9,3