HAVA DURUMU
Toggle navigation
Akşam
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Bursa
Antalya
Diyarbakır
Trabzon
Muğla
Eskişehir
Gaziantep
Konya
5 VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
23 Eylül 2022 Cuma
Türkiye geneli hava durumu tahmini
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
ADN
ADY
AFY
AĞR
AMS
ANK
ANT
ART
AYD
BAL
BİL
BNG
BTL
BOL
BUR
BRS
ÇNK
ÇNK
ÇRM
DNZ
DİY
EDR
ELZ
ERN
ERM
ESK
GAZ
GİR
GMŞ
HKR
HTY
ISP
MER
İST
İST
İZR
KRS
KAS
KAY
KRK
KIR
KCL
KON
KTH
MLT
MNS
MRŞ
MRD
MUĞ
MUŞ
NEV
NİĞ
ORD
RİZ
SAK
SMN
SRT
SNP
SİV
TEK
TOK
TRB
TUN
ŞAN
UŞK
VAN
YZG
ZON
AKS
BAY
KRM
KRK
BAT
ŞRK
BRT
ARD
IĞD
YAL
KRB
KLS
OSM
DÜZ
İSTANBUL Hava Durumu
Cuma
18°
Kısmen güneşli ve sağanak yağışlı
12,9
Cumartesi
20°
Güneşli
11,3
Pazar
23°
Çoğunlukla güneşli
9,3
Pazartesi
24°
Çoğunlukla güneşli
13
Salı
26°
Aralıklı bulutlar
13
ANKARA Hava Durumu
Cuma
19°
Çoğunlukla güneşli
5,6
Cumartesi
19°
Güneşli
11,1
Pazar
22°
Güneşli
7,4
Pazartesi
27°
Güneşli
7,4
Salı
29°
Kısmen güneşli
9,3
İZMİR Hava Durumu
Cuma
24°
Çok bulutlu
16,7
Cumartesi
25°
Güneşli
18,5
Pazar
28°
Güneşli
13
Pazartesi
29°
Güneşli
13
Salı
27°
Kısmen güneşli
14,8
ADANA Hava Durumu
Cuma
29°
Çoğunlukla güneşli
13
Cumartesi
28°
Çoğunlukla güneşli
11,1
Pazar
31°
Güneşli
7,4
Pazartesi
33°
Güneşli
9,3
Salı
32°
Güneşli
11,1
BURSA Hava Durumu
Cuma
19°
Çok bulutlu
9,3
Cumartesi
21°
Güneşli
7,4
Pazar
25°
Güneşli
7,4
Pazartesi
27°
Güneşli
5,6
Salı
30°
Aralıklı bulutlar
9,3