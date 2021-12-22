TRABZON BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Trabzon
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 22,2 km/h
60%
Sağanak Yağışlar
7 °
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN TRABZON HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    22,2 km/h
  • Perşembe
    11,1 km/h
  • Cuma
    9,3 km/h
  • Cumartesi
    9,3 km/h