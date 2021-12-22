ERZURUM BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Erzurum
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 11,1 km/h
85%
Kısmen güneşli
-6 °
-21° -6°
03:00
-13°
04:00
-13°
05:00
-14°
06:00
-14°
07:00
-15°
08:00
-15°
09:00
-15°
10:00
-13°
11:00
-12°
12:00
-11°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ERZURUM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -6°
    -21° -6°
    11,1 km/h
  • Perşembe
    -10°
    -19° -10°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -10°
    -20° -10°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    -17° -8°
    7,4 km/h