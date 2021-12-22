MALATYA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Malatya
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 13 km/h
81%
Güneşli
2 °
-10°
03:00
-5°
04:00
-6°
05:00
-7°
06:00
-8°
07:00
-8°
08:00
-7°
09:00
-7°
10:00
-5°
11:00
-2°
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN MALATYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -10°
    13 km/h
  • Perşembe
    -1°
    -9° -1°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -9°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    7,4 km/h