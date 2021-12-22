KÜTAHYA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Kütahya
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 5,6 km/h
100%
Aralıklı bulutlar
-2 °
-16° -2°
03:00
-12°
04:00
-12°
05:00
-13°
06:00
-13°
07:00
-13°
08:00
-14°
09:00
-14°
10:00
-12°
11:00
-9°
12:00
-6°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KÜTAHYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    -16° -2°
    5,6 km/h
  • Perşembe
    -2°
    -14° -2°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -11°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -3°
    7,4 km/h