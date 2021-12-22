BOLU BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bolu
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
72%
Bulutlu
0 °
-14°
03:00
-6°
04:00
-5°
05:00
-4°
06:00
-4°
07:00
-4°
08:00
-4°
09:00
-4°
10:00
-3°
11:00
-2°
12:00
-1°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -14°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -11°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -7°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -5°
    7,4 km/h