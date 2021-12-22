KONYA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Konya
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
71%
Soğuk
-2 °
-12° -2°
03:00
-9°
04:00
-10°
05:00
-10°
06:00
-10°
07:00
-10°
08:00
-10°
09:00
-9°
10:00
-8°
11:00
-6°
12:00
-4°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN KONYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    -12° -2°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -1°
    -8° -1°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -1°
    -8° -1°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -5°
    7,4 km/h