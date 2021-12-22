BATMAN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Batman
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 16,7 km/h
70%
Çoğunlukla güneşli
7 °
-4°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BATMAN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -4°
    16,7 km/h
  • Perşembe
    -5°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -7°
    3,7 km/h
  • Cumartesi
    -8°
    7,4 km/h