İZMİR BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İzmir
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 11,1 km/h
80%
Güneşli
8 °
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
-1°
08:00
-2°
09:00
-1°
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN İZMİR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    11,1 km/h
  • Perşembe
    10°
    10°
    9,3 km/h
  • Cuma
    11°
    11°
    11,1 km/h
  • Cumartesi
    13°
    11° 13°
    11,1 km/h