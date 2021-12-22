BİNGÖL BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bingöl
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
62%
Çoğunlukla güneşli
2 °
-14°
03:00
-8°
04:00
-8°
05:00
-8°
06:00
-9°
07:00
-9°
08:00
-8°
09:00
-8°
10:00
-6°
11:00
-4°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BİNGÖL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -14°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -3°
    -13° -3°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -4°
    -14° -4°
    7,4 km/h
  • Cumartesi
    -2°
    -14° -2°
    7,4 km/h