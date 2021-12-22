ADANA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Adana
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 14,8 km/h
62%
Kısmen güneşli
15 °
15°
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
10°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ADANA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    15°
    15°
    14,8 km/h
  • Perşembe
    13°
    13°
    11,1 km/h
  • Cuma
    13°
    13°
    11,1 km/h
  • Cumartesi
    13°
    13°
    9,3 km/h