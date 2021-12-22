BAYBURT BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Bayburt
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
61%
Kar
-3 °
-16° -3°
03:00
-10°
04:00
-10°
05:00
-10°
06:00
-11°
07:00
-11°
08:00
-10°
09:00
-10°
10:00
-8°
11:00
-7°
12:00
-6°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BAYBURT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -3°
    -16° -3°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -5°
    -16° -5°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -6°
    -16° -6°
    3,7 km/h
  • Cumartesi
    -6°
    -13° -6°
    5,6 km/h