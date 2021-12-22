SAMSUN BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Samsun
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 13 km/h
67%
Kısmen güneşli
8 °
-2°
03:00
04:00
-1°
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN SAMSUN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    13 km/h
  • Perşembe
    9,3 km/h
  • Cuma
    13 km/h
  • Cumartesi
    10°
    10°
    16,7 km/h