ANKARA BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Ankara
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
61%
Bulutlu
-2 °
-12° -2°
02:00
-4°
03:00
-4°
04:00
-4°
05:00
-4°
06:00
-5°
07:00
-5°
08:00
-5°
09:00
-4°
10:00
-4°
11:00
-3°
12:00
-2°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ANKARA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -2°
    -12° -2°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -2°
    -8° -2°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -1°
    -10° -1°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -4°
    3,7 km/h