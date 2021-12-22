AKSARAY BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Aksaray
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 7,4 km/h
53%
Aralıklı bulutlar
0 °
-11°
02:00
-4°
03:00
-5°
04:00
-5°
05:00
-5°
06:00
-5°
07:00
-6°
08:00
-7°
09:00
-6°
10:00
-5°
11:00
-4°
12:00
-3°

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN AKSARAY HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -11°
    7,4 km/h
  • Perşembe
    -2°
    -11° -2°
    5,6 km/h
  • Cuma
    -11°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -6°
    5,6 km/h