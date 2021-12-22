ŞıRNAK BUGÜN, YARIN VE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Şırnak
Çarşamba
22 Aralık 2021
Rüzgar 9,3 km/h
82%
Yağmur ve kar
5 °
-4°
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ŞıRNAK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Çarşamba
    -4°
    9,3 km/h
  • Perşembe
    -4°
    7,4 km/h
  • Cuma
    -8°
    5,6 km/h
  • Cumartesi
    -7°
    7,4 km/h